Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak biyografisi!

Türk halk müziği sanatçısı. 2006 yılında çıkardığı Mora albümü, Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Peki, Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak mesleği nedir? Volkan Konak hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında program yapan Volkan Konak, her hafta cuma günü izleyicilere müzik ziyafeti yaşatıyor. Şarkıları ve hikayeleri ile izleyenlere güzel vakit yaşatan Volkan Konak'ın hayatı ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki,

Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak mesleği nedir?Volkan Konak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, (d. 27 Şubat 1967; Maçka, Trabzon) Türk halk müziği sanatçısı. 2006 yılında çıkardığı Mora albümü, Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.

İLK YILLARI

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

MÜZİK KARİYERİ

Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.

2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker.

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.

2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine, ikinci klibini ise "Mimoza Çiçeği" adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekmiştir.

2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri;

• 1989: Suların Horon Yeri

• 1993: Efulim

• 1994: Gelir misin Benimle

• 1996: Volkanik Parçalar

• 1998: Pedaliza

• 2000: Şimal Rüzgarı

• 2003: Maranda

• 2006: Mora

• 2009: Mimoza

• 2012: Lifor

• 2015: Manolya

• 2017: Klasikler 1

• 2019: Dalya

ALDIĞI BAZI ÖDÜLLER

• 1997 - Politika Dergisi, En İyi Müzik Sanatçısı

• 2003 - Kral Televizyonu, En İyi Halk Müzik Sanatçısı

• 2005 - Başkent Grubu, Yılın Altın Adam Ödülü

• 2005 - Kral Televizyonu, Yılın Halk Müziği Sanatçısı

• 2005 - Magazin Gazetecileri, Yılın Sanatçısı

• 2005 - D.M.C - Maranda Albümü, Elmas Plak

• 2006 - MÜ-YAP - Mora Albümü, Altın Plak

• 2009 - Altın Kelebek Ödülleri, Yılın Halk Müziği Sanatçısı

• 2010 - D.M.C - Mimoza Albümü, Platin Plak

• 2010 - Kral Tv, Türk Halk Müziği Özel Ödülü

• 2011 - TRT Müzik, En iyi Halk Müzik Sanatçısı

• 2011 - TRT Müzik, Yılın En İyi Televizyon Müzik Programı (Kuzeyin Oğlu - Show TV)

• 2011 - 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Halk Müziği Erkek Solist

YAPTIĞI TV PROGRAMLARI

• Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Kanal 1

• 2009-2010 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Show TV

• 2011-2012 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - TNT

• 2014 - Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Show TV

• 2021- - Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Star TV