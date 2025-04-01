Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan sanatçının bu lakabı nereden geldiği merak konusu oldu. Volkan Konak'ın kaybı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Volkan Konak'a neden Kuzeyin oğlu deniyor?

VOLKAN KONAK'A NEDEN KUZEYİN OĞLU DENİYOR?

"Kuzeyin Oğlu" lakabının nereden geldiği de yeniden merak konusu oldu. 2017 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda bu unvanın ardındaki isim olarak bir kez daha Orhan Gencebay'ı işaret eden Volkan Konak, müziğe yönelişinde onun büyük rol oynadığını anlatmıştı.

"Hoca bana 'Bestelerini değerlendir' dedi.

O tavsiye sayesinde müziğe yöneldim ve 'Kuzeyin Oğlu' olarak anılmaya başladım" diyen sanatçı, bu unvanın isim babasının da Gencebay olduğunu söylüyor.

Konservatuvar eğitimi planlarken Gencebay'ın kendisine farklı bir müzik anlayışı sunduğunu söyleyen Konak, bu yönlendirme sayesinde kendi tarzını bulduğunu dile getirmişti. Karadeniz müziğine getirdiği özgün yorumla halkın kalbine taht kuran Konak'a, halk arasında "Kuzeyin Oğlu" denilmeye başlandı ve bu unvan kısa sürede onun kimliği haline geldi.

Ünlü sanatçı, "Karavanımın önünde bile 'Kuzeyin Oğlu' yazıyor" diyerek lakabına dair hislerini geçmiş röportajında da dile getirmişti. "Beni 'Kuzeyin Oğlu' olarak anmaları çok hoşuma gidiyor, bu isim metabolizmama bile uydu."