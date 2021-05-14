TV nisanda izlenme rekorları kırdı
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TV nisanda izlenme rekorları kırdı

TV nisanda izlenme rekorları kırdı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel

Vodafone TV'nin nisanda izlenme süresi, "evde kal" tedbirleri kapsamında büyük artışın yaşandığı Nisan 2020'te göre 2 kat arttı.

Vodafone TV'nin nisanda izlenme süresi, "evde kal" tedbirleri kapsamında büyük artışın yaşandığı Nisan 2020'te göre 2 kat arttı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 1,3 milyon aktif abonesi bulunan Vodafone TV'nin nisanda izlenme oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artarken, en çok izleme mobilden gerçekleşti.

Geçen ay en çok izlenen yapım, Vodafone TV ve BluTV iş birliğiyle hayata geçirilen "Doğu" dizisi oldu. Onu Ant-Man and the Wasp, Bloodshot: Durdurulamaz Güç, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Avengers: Endgame, 7. Koğuştaki Mucize ve Deli Aşk takip etti. En çok ATV, Show TV, Fox, Kanal D ve TRT kanalları izlendi.

Vodafone TV, tam kapanma nedeniyle evlerde geçirilen zamanın arttığı mayısta da müşterileri için keyifli içerikler sunuyor.

Kullanıcılar, vizyona girişiyle açılış rekoru kıran ve 3 filmden oluşan "Örümcek Adam" serisini; gişe rekortmeni Sherlock Holmes ikilemesi "Sherlock Holmes" ve "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"nı; hasılat rekoru kıran "Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi"ni ve "Terminatör 4: Kurtuluş"u izleyebilecek.

En çok beğenilen filmler arasında yer alan İşaretler, Godzilla, Asabiyim, Kazara Zengin, Köy, Vatansever ve Glass gibi yabancı yapımlar da kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yerli yapımların da izlenebildiği platformda, Babam ve Oğlum, başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Osmanlı Cumhuriyeti de izlenebilecek.

"Kaliteli TV ve video içeriğini uygun fiyatla sunuyoruz"

Açıklamada görüşleri yer alan Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, Vodafone TV servisiyle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, sinemaseverler için mayısa özel zengin bir portföy hazırladıklarını kaydeden Kulaksız, "Gerilimden komediye, her zevk ve yaş grubuna hitap eden yapımlarla izleyicilerimizin evlerde daha kaliteli zaman geçirmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

TV nisanda izlenme rekorları kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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