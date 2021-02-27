Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 1. Gün Sonuçları
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 1. Gün Sonuçları

27.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:19
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 1. Gün Sonuçları

Şampiyonluk Ligi'nde Günün Sonuçları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 6. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends 2021 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde 6. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün sonuçları ise şu şekilde oldu.

Team Aurora - Galakticos

Oyun Süresi: 16: 44

Skor: 6 - 20

Altın: 25.4b - 36.8b

Alınan Kuleler: 0 - 7

Ejder: 0 - 2

Baron: 0 - 0

Alamet: 0 - 2

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi 6. hafta 1. gününün ilk karşılaşması Team Aurora ve Galakticos arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi Galakticos oldu.

5 Ronin - Galatasaray Espor

Oyun Süresi: 27: 35

Skor: 1 - 14

Altın: 40.9b - 54.7b

Alınan Kuleler: 1 - 9

Ejder: 0 - 3

Baron: 0 - 1

Alamet: 1 - 1 

Günün ikinci mücadelesinde 5 Ronin ve Galatasaray Espor karşı karşıya geldi, mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.

Beşiktaş Esports - NASR Esports

Oyun Süresi: 34: 21

Skor: 17 - 11

Altın: 66.6b - 56.7b

Alınan Kuleler: 10 - 0

Ejder: 3 - 2

Baron:   1 - 1

Alamet: 0 - 2

Günün merakla beklenen üçüncü mücadelesinde Beşiktaş Esports ve NASR Esports karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi 34 dakika sonunda Beşiktaş Esports oldu.

Papara SuperMassive - Dark Passage

Oyun Süresi: 30: 31

Skor: 18 - 6

Altın: 59.4b - 47.7b

Alınan Kuleler: 9 - 1

Ejder: 4 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

Günün dördüncü karşılaşması Papara SuperMassive ve Dark Passage arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi Papara SuperMassive oldu.

1907 Fenerbahçe Espor - FastPay Wildcats

Oyun Süresi: 37: 37

Skor: 12 - 24

Altın: 59.7b - 73.1b

Alınan Kuleler: 3 - 10 

Ejder: 4 - 0

Kadim Ejderha: 0 - 2

Baron: 1 - 2

Alamet: 2 - 0

Günün beşinci ve son karşılaşması 1907 Fenerbahçe Espor ve FastPay Wildcats arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi FastPay Wildcats oldu.

Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta 1. gün karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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