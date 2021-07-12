Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 5. hafta 2. gün MVP'leri!

Şampiyonluk Ligi'nde günün MVP'leri.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 5. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 5. hafta 2. gününü bugün oynanan 5 mücadele ile geride bıraktık.

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Oldukça çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.

Oynanan karşılaşmalar sonucunda MVP seçilen oyuncuları sizler için derledik.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 5. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde günün ilk karşılaşması NASR Esports ve Galakticos arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 66'lık skor katkısı ve 4/1/10'luk Ziggs performansıyla, NASR Esports'un taşıyıcı oyuncusu "Black" oldu.

Günün ikinci mücadelesi Beşiktaş ve Team Aurora arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 66'lık skor katkısı ve 8/1/4'lük Akali performansıyla, Beşiktaş üst koridor oyuncusu "Juuzou" oldu.

SuperMassive Blaze ve 5 Ronin mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 75'lik skor katkısı ve 10/3/5'lik Aphelıos performansıyla, SuperMassive Blaze taşıyıcı oyuncusu "Kaori" oldu.

Günün dördüncü mücadelesinde Galatasaray Espor ve Dark Passage karşılaşması vardı. Mücadelenin MVP oyuncusu yüzde 72'lik skor katkısı ve 7/0/6'lık Viego performansıyla, Dark Passage üst koridor oyuncusu "Fabfabulous" oldu.

fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 84'lük skor katkısı ve 6/2/10'luk Jayce performansıyla, yeni transfer olan FB Espor üst koridor oyuncusu "Ray" oldu.

Gösterdikleri performans ile MVP olmaya hak kazanan oyuncuların performansları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros