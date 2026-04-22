Trans bireylerin kavgasını ekipler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim’de çok sayıda trans birey arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, çevrede büyük paniğe yol açtı. Kalabalığın ortasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde tarafların birbirine sert şekilde saldırdığı, uzun süre devam eden arbede sırasında çevredeki kişilerin kavgayı ayırmakta zorlandığı görüldü. Kavganın şiddeti dikkat çekerken, tarafların birbirine defalarca vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAÇLAR KOPTU, ORTAM GERİLDİ

Yaşanan arbede sırasında bazı kişilerin saçlarının kopması olayın boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle kaynak saçların yerinden çıktığı anlar, kavganın ne denli sert geçtiğini ortaya koydu.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullandı. Müdahale sonrası taraflar güçlükle ayrılırken, bölgede kısa süreli gerginlik devam etti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan tüm anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavganın başlangıcından polis müdahalesine kadar yaşananlar net şekilde yer aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com