Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iddialara göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyucu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Yeni Mahalle sanayi bölgesi çıkışındaki Meyere yolunda iddialara göre; koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Koronavirüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

"KORONAVİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR"

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, "Bu tabutlar koronavirüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan'a yakışıyor mu? Koronavirüsün neden bitmediği apaçık meydandadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı