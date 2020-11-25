Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı
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Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı

25.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:06

Denizli'nin Buldan ilçesinde iddialara göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyucu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Yeni Mahalle sanayi bölgesi çıkışındaki Meyere yolunda iddialara göre; koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Koronavirüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

Denizli'de korkunç koronavirüs iddiası: Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu

"KORONAVİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR"

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, "Bu tabutlar koronavirüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan'a yakışıyor mu? Koronavirüsün neden bitmediği apaçık meydandadır" dedi.

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Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı
Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı
Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
BULGULAR: Çöpler arasında tek tanıdık şey, boş Kızılay çuvalı. Tabutlar müslüman işi değil. Tabutlar kulplu, pencereli ve bazılarının içinde yastık bile var. ! Yine çöpler arasındaki, ambalaj çemberlerinin çok oluşu, bu tabutların yurt dışından getirilen mevtalara ait olabileceklerini de düşündürüyor. Yakın gitsin. !!! Yapanı da cezasız bırakmamak gerekiyor.
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ALİ: Masif ağaç
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DOĞRUCU: Milleti nasılda korkutuyorsunuz :D
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