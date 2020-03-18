Virüse karşı ilaçlama ekibi! Gaziemir Belediyesi Koronavirüs için ilaçlama ekibi kurdu.

Gaziemir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ekibi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama birimi yetkililerinden eğitim alan Gaziemir Belediyesi ilaçlama ekibi, kamusal alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Gaziemir Belediyesi'nin salgının yayılmasını önlemek ve kamusal alanları daha hijyenik bir hale getirmek için kurduğu ilaçlama birimi, öncelikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlamalara başladı. Çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynırlarının içi ve çevresi ekipler tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte edilmeye başlandı.

Gaziemir Belediyesi'nce kurulan dört kişilik ilaçlama ekibine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de bir yetkili eşlik ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir biçimde yapılması planlanan ilaçlama çalışmalarıyla ilgili kayıt tutuluyor.

Kamu kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cevrekontrol@izmir.bel.tr'ye elektronik posta göndererek ilaçlama hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Buraya iletilen talepler Gaziemir Belediyesi ile de paylaşılacak ve çalışmalar iki kurumun işbirliğinde yürütülecek.

Salgını hafife alamayız

Belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibinin, salgın süresince yoğun bir çalışma yürüteceğini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz bugüne kadar çok yoğun tempo ile çalışarak kentin her noktasına yetişmeye çalıştı. Biz de kurduğumuz ekip ile onlara destek vermeye çalışacağız. Salgını kesinlikle hafife alamayız. Temizliğimize özen göstermeliyiz. Bunun için ekibimizin bu süreçte çok yoğun çalışarak ilçemizin her noktasına ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler