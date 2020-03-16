Virüs Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Propolis ile Bariyer Oluşturun
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Koronavirüs, Propolis, Güncel

Virüs Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Propolis ile Bariyer Oluşturun

Uzmanlar tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin yüksek antioksidan içeriği ile virüslere karşı güçlü bir koruyucu olduğunu belirtti!

16.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:21
Virüs Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Propolis ile Bariyer Oluşturun

Virüs Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Propolis ile Bariyer Oluşturun

Uzmanlar tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin yüksek antioksidan içeriği ile virüslere karşı güçlü bir koruyucu olduğunu belirtti!

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis antioksidan, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir. Virüs kaynaklı enfeksiyonların sıklıkla görüldüğü bu günlerde yoğun propolis kullanarak bağışıklığı güçlü tutmak çok önemlidir. Özellikle salgın haline gelen Koronavirüs enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi yok. Antibiyotiklerde viral hastalıklarda etki etmiyor hatta vücuttaki yararlı bakterileri yok ettiği için daha da zararlı olabiliyor. Bu nedenle tek çare bağışıklığın güçlü tutulmasıdır.

Propolisin bilinen en güçlü doğal bağışıklık destekleyici gıdalardan biri olduğunu belirten Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı; "Popolis ham halde tüketilemez ve mutlaka özütlenmesi gereklidir. Bu özütleme işlemi çok önemlidir. Gıda Mühendisleri tarafından kontrollü koşullarda, doğru bir şekilde hazırlanmış, en az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren propolis özütünden, yetişkinler günde en az 20 damla, çocuklar günde en az 10 damla kullanmalıdır. Propolis bağışıklığı desteklerken, virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını da engeller. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına kadar çıkarmanızda yarar var.Propolis detoks etkisi ile vücuttaki bozulmuş hücreleri, kanser hücrelerini, toksinleri, virüs ve zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırır. Düzenli tüketimde vücudu zamanla daha sağlıklı ve zinde hale getirir. Metabolizmayı dengeler ve vücudun kandaki oksijenden yararlanma düzeyini artırarak hücrelerin daha iyi beslenmesini de sağlar. Böylece daha iyi beslenen hücreler ile vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısı artış gösterir." dedi.

Antioksidan gücü açısından propolis çok değerlidir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Elif Çakır ise şöyle konuştu: "Özellikle anaokulu ve kreş çağındaki çocuklar okulda çok fazla vakit geçirir ayrıca sürekli birbirlerinin oyuncakları ile oynarlar. Virüs kaynaklı enfeksiyonları birbirlerine daha sık geçirirler. Bu sebeple bu yaş grubu çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Bunun içinde çocukların beslenmesine antioksidan açısından zengin olan besinlerden propolis, kırmızı mor meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal dahil edilmelidir. Antioksidan gücü açısından propolis çok değerlidir ve yüksek antiviral özelliği ile de virüslere bariyer oluşturur.En az %10 oranında saf propolis içeren propolis damladan çocuklara günde en az 10 damla verilmesini tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra çocukların okuldan eve geldiklerinde mutlaka ellerini iyice yıkadıklarından emin olunmalı, boğaz ve burun temizliği sabah akşam sıcak tuzlu su ile yapılmalı ve C vitamini açısından zengin beslenmeleri sağlanmalıdır."

Bilimsel veri tabanlarında propolisin virüsler üzerine olumlu etki gösterdiğini ortaya koyan 16.400 yayın bulunduğuna değinen Çakır: ''2014 yılında Kyushu Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, influenza virüsüne karşı propolisin etkinliği araştırılmıştır. Bu enfeksiyonu geçiren hastalar iki gruba ayrılmış ve bir gruba düzenli olarak propolis verilmiş ve propolis alan grubun hastalık semptomlarında daha hızlı bir iyileşme gözlendiği tespit edilmiştir. Araştırmacılar propolisin antiviral özelliğinden dolayı influenza virüsüne karşı etkin olduğunu ve grip semptomlarını azalttığını belirtmişlerdir"

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Kaynak: Bültenler

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