Viranşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Viranşehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Viranşehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Viranşehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, beraberinde Garnizon Komutanı Yarbay Ümit Veli Varlı, İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Piyade Binbaşı Yasin Topal ile Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin ziyareti ile başladı. Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneği hizmet binasının açılışını da gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra Belediye Müzesinde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini gezdi. Alana gelen vatandaşlara, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerin ardından Türk Bayrağı dağıtılarak teker teker içeri alındı. Kur'ani-Kerim tilaveti ile devam eden programın açılış konuşmasını yapan Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyyit Mücahit Seyyid, darbe ve işgal girişimini bir kez daha nefret ve şiddetle kınadığını belirterek, o gecede kanlı darbe girişimini canıyla engelleyen başta şehit Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi. 4 yıl önce yapılan darbe girişimini kınayarak konuşmasına başlayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yapılan darbe girişiminin temel, hak özgürlük ve değerlere yönelik olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin 4 yıl öncesine kadar daha da güçlü olduğunu sözlerine ekleyen Ekinci, "Silahlı darbe girişimini canıyla ödeyen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, Ailelerine ve Milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabır, onurlu gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum" dedi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Deresi ise, "O gece aziz milletimizin alanlara çıkarak, birlik ve beraberlik örneği sergileyerek Türkiye'nin bölünüp parçalanamayacağının en güzel örneğini sergilemiştir. Hain geceyi canıyla ödeyen engelleyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Program, yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz konulu şiirler ve ilahilerin okunduğu gece 15 Temmuz sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından şehit yakınlarına ve şiir okuyan öğrencilere plaket takdim edildi. Viranşehir Belediyesince program boyunca katılımcılara dondurma ve limonatanın ikram edildiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri hatim duası ve salaların okunmasıyla sona erdi.

Programa, Kaymakam Ömer Dereci, Garnizon Komutanı Yarbay Ümit Veli Varlı, İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz, ilçe Jandarma komutanı Özgür Çelebi,Piyade Binbaşı Yasin Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyyit Mücahit Seyyid, Siyasi parti temsilcileri, Oda Başkanları, Kurum Amirleri, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar, Şehit yakınları, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA