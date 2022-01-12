Viranşehir Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BEM-BİR-SEN Şanlıurfa Şube Başkanı Metin Aloğlu ile bir araya gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, her zaman çalışanların yanında olduklarını belirtti.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Ekinci, "Bu sene de gerek işçilerle gerek memurlarla gerekse de asgari ücretle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimiz gerekli bütün adımları bu anlamda attı. Ekonomik zorluklara rağmen çok şükür gerek işçiler, gerek memurlar çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın yereldeki bir temsilcisi olarak göreve başladığımız günden itibaren hem işçi hem de memur personelimize karşı pozitif bir ayrımcılık içerisinde olduk. Hakikaten işçi sendikalarımızla da sizlerle de 3 yıllık sürede çok iyi bir diyalog içerisinde işçilerimizin ve memurlarımız ücretlerinde 2022-2023 yıllarını kapsayacak şekilde tarihi artışı sağladık. Tüm memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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