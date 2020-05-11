Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu
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Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu

Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu
11.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:17

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlenen villayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlenen villayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yalan beyanla yapı kayıt belgesi aldığı belirtilen Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi, yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.KARAR ONAYLANDIMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Gönderilen yıkım kararının Bordum Belediyesi encümen kararıyla onaylandığı ve 13 Mayıs'ta kaçak eklentilerin yıkılacağı belirtildi.İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Özdil ailesinin villasıyla ilgili bugün yeni gelişme yaşandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yalan beyan verdiği belirtilerek, yapı kayıt belgesi alan Hülya Özdil hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.


Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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