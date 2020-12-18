Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
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Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar

18.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:58

Antalya'da koronavirüs salgınına rağmen bir villada parti düzenlendi. Partiye katılanlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Canınız çeksin' notuyla paylaştı.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları ile İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, gençleri durdurmaya yaramıyor.

KALABALIK GRUP SABAHA KADAR EĞLENDİ

Antalya'da dün akşam bir villada buluşan gençler, saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyenin yok sayıldığı gecede partiye katılanlar birbirlerine sarılarak, dans etti.

'CANINIZ ÇEKSİN'

Partiye katılanlar çektikleri görüntüleri, 'Eğlence başlasın', 'Yapıyoruz bu dansı' ve 'Canınız çeksin' notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek, katılanları belirlemek için harekete geçti.

Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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