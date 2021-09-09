Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar

Haberler.com - Haberler | Magazin

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdular. Ünlü çiftin mutluluğu, nikah sırasında çekilen fotoğraflara yansıdı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

GELİN AYAKKABISININ ALTINA İSİM YAZDI

Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi. Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem'in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

İşte düğünden ilk görüntüler;

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar - Haberler Magazin
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