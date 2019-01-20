Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu

Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti

Kaynak: Euronews.com

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