Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti