Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu
Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti
Kaynak: Euronews.com