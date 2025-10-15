Victoria Secret'ta Adriana Lima, Gigi Hadid, Barbara Palvin podyuma ne zaman, saat kaçta çıkacak?

Yıllar sonra yeniden düzenlenecek olan bu özel şov, yepyeni bir konseptle moda sahnesine damga vurmak üzere hazırlanıyor. Işıltılı kostümler, etkileyici sahne tasarımları ve sürpriz performanslarla dolu gece, izleyenleri büyüleyecek. Victoria's Secret dünyasının efsane isimleri Lima, Hadid ve Palvin'in sahneye çıkacağı saat ve tarih ise moda severler arasında büyük merak konusu haline geldi.

VICTORIA'S SECRET SHOW 2025 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Moda dünyasının en göz alıcı etkinliklerinden biri olan Victoria's Secret Fashion Show 2025, uzun bir aradan sonra yeniden podyumlara dönüyor. Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi efsanevi modellerin yer alacağı gösteri, markanın klasik ihtişamını günümüz modasının modern çizgileriyle buluşturacak.

Bu yılki şov, 15 Ekim 2025 Çarşamba gününü 16 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece, Türkiye saatiyle 01.30'da başlayacak. Etkinlik, New York City'de düzenlenecek ve tüm dünyada canlı yayınla moda severlerle buluşacak.

Adriana Lima

YENİ KONSEPT VE GÖZ ALICI DÖNEM

Victoria's Secret, 2025 yılıyla birlikte köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Yenilenen formatında kadın gücü, yaratıcılık ve çeşitlilik ön plana çıkarılıyor. Müzik, dans ve moda unsurlarının birleştiği bu özel gece, izleyicilere sadece bir defile değil, adeta bir görsel şölen sunacak. Sahne tasarımlarından müzik performanslarına kadar her detay, markanın yeni vizyonunu yansıtacak.

HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Victoria's Secret Show 2025, global ölçekte Amazon Prime Video üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca şovun özel sahne arkası videoları ve röportajları, markanın resmî YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları aracılığıyla izleyicilere sunulacak.

Türkiye'deki izleyiciler de Amazon Prime Video abonelikleriyle şovu aynı anda takip edebilecek.

Barbara Palvin

SAHNEDE YER ALACAK ÜNLÜ MODELLER

Bu yılki kadro, Victoria's Secret'ın unutulmaz dönemlerini yeniden hatırlatıyor. Adriana Lima, Gigi Hadid ve Barbara Palvin, podyumun büyüsünü yeniden yaşatacak isimler arasında. Ayrıca yeni jenerasyondan dikkat çeken modeller de şovda yer alarak geçmiş ile geleceği aynı sahnede buluşturacak.

UNUTULMAZ BİR GECE MODA TARİHİNE GEÇECEK

Victoria's Secret Show 2025, yalnızca bir moda etkinliği değil; aynı zamanda müzik, sanat ve duyguların birleştiği bir kutlama niteliği taşıyor. Tüm dünya bu büyüleyici şova kilitlenecek ve gece, moda tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdıracak.

Barbara Palvin

ADRIANA LIMA, GIGI HADID VE BARBARA PALVIN PODYUMA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Victoria's Secret 2025 yayın planına dair detaylı saat çizelgesi henüz açıklanmadı. Ancak defilenin ana yıldızları olan Adriana Lima, Gigi Hadid ve Barbara Palvin'in podyuma gecenin ilerleyen saatlerinde çıkması bekleniyor.