Victoria's Secret, ilk transseksüel modeli ile podyumlarda!

Kısa süre önce 'Vogue' dergisine kapak olan Sampaio, Instagram'da paylaştığı fotoğrafla artık Victoria's Secret'da olduğunu duyurdu. Gelişmenin ardından Valentino Sampaio'nun eski hali ise merak konusu oldu.

''TRANSLARIN OLAMAYACAĞI KADAR GÜZEL BİR YER"

Victoria's Secret Pazarlama Direktörü Ed Razek geçen aylarda, Victoria's Secret defileleri için "Transların olamayacağı kadar güzel bir yer" ifadelerini kullanmıştı. Ancak marka, devrim niteliğinde bir adım atarak defilelerde trans bireye de yer vermeye karar verdi.

VOGUE'NİN İLK TRANS KAPAK MODELİ

Vogue dergisine, ilk transseksüel kadın olarak kapak modeli olan Valentino Sampaio, Elle dergisinin de kapağında yer almıştı. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından Victoria's Secret meleklerinin bornozuyla poz vererek markayı da etiketleyen Sampaio'yu ünlü mankenler de tebrik etmekte gecikmedi.

VALENTİNO SAMPAİO KİMDİR?

Valentino Sampaio Aquiraz, Brezilya Ceará Aquiraz'da dünyaya geldi. 20 yaşındaki güzel, transseksüel bir model. Genç model 'Vogue' dergisine ilk transseksüel kadın olarak da tarihe geçmişti. Vogue dergisindeki fotoğraflarda ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın imzası bulunuyor. Valentina Sampaio, daha önce de Elle dergisinin kapağında yer almıştı.

Sampaio, erkek olarak dünyaya gelse de 8 yaşındayken psikoloğu onu transseksüel olarak tanımladı ve 10 yaşındayken Valentina adını aldı. Model olarak yoluna devam etse de mimarlık eğitimini sürdürüyor. Güzel model, 1.77 boyunda ve yeşil gözlüdür.