VHO Başkanı Ödül, kurbanlık seçiminde veterinerlerden destek alınmasını istedi

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşların bölgede hizmet veren veteriner hekimlerden kurban seçimi, kesimi ve et muhafazası gibi teknik konularda destek alması gerektiğini belirtti.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşların bölgede hizmet veren veteriner hekimlerden kurban seçimi, kesimi ve et muhafazası gibi teknik konularda destek alması gerektiğini belirtti.

Kurban bayramına sayılı günler kala Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, kurban kesecek vatandaşlara önerilerde bulundu.

Başkan Ercan Ödül, "Dinen bir hayvanın kurbanlık olabilmesi için tür, yaş ve sağlık kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Koyun ve keçilerin bir, sığır ve mandaların iki, develerin ise beş yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunun haricinde en pratik yöntem ön dişlerden yaş tayinidir. Koyun ve keçilerin bir yaşını, sığır ve mandaların ise iki yaşını tamamladığının anlaşılabilmesi için alt çenedeki ön orta iki kalıcı dişlerin yerini almış olması gerekir" dedi.

'Kurbanlık alırken sağlıklı hayvanların seçilmesi büyük önem taşımaktadır'

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insanlarda hastalık yaptığı tespit edilmiş bin 415 patojen ajanın 815 tanesi zoonotik yani hayvanlardan insana geçebilen karakter olduğunu ifade eden Ödül, "Bu hastalıklar temas veya gıda yoluyla insanlara bulaşmaktadır. Ülkemizde başta tüberküloz, brusella, şarbon, ekinokok kisti ve tenya olmak üzere pek çok zoonoz hastalık büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülmektedir. Bu nedenle kurbanlık alırken sağlıklı hayvanların seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Çok zayıf, güçlükle hareket eden, kabarık/karışık tüylü, iltihaplı yarası olan, vücut ısısı yüksek, burun ucu kuru, öksüren, güç veya sesli nefes alan, ağız, burun, kulak, anüs gibi doğal deliklerinden akıntı gelen ve sulu bir dışkısı olan hayvanlar hastalık belirtisi gösterdiklerinden dolayı kurbanlık olarak satın alınmamalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bazı hastalıklar canlı hayvanlarda belirtiler oluşturabilirken bazıları herhangi bir belirti oluşturmaz. Bu nedenle kesim öncesinde hayvanların, kesim sonrasında ise kan, et ve iç organların veteriner hekim muayenesinden geçmesi gerekir" diye konuştu.

Başkan Ercan Ödül, "Gelişme geriliği olan hayvanların et-kemik oranı canlı ağırlıklarına nazaran düşüktür. Bu hayvanlarda ağırlığın çoğunluğunu baş, deri ve iç organlar oluşturur. İyi besili bir hayvanın kaburga ve kalça kemiği çıkıntıları neredeyse belirsizdir. Arka butlar dolgun ve dış bükeydir. Hayvanın sırt bölgesi elle yoklandığında sırt omurlarının her iki tarafında yer alan kasların gelişmiş olduğu gözlenir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar ve elde edilen veriler çiftlik yada hayvanların Covid-19'u bulaştırma açısından riskli olmadıklarını göstermiştir. Ancak vatandaşlarımızın "Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararlarında" belirtilen tedbirlere uyması ve sosyal mesafenin korunması, el hijyeninin sağlanması ve maske takılması gibi temel önlemlere uyulması gibi gerekliliklere riayet etmesi oldukça önemlidir" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı