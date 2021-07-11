VFŞL Yaz Mevsimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları sona erdi

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 5. hafta tamamlandı.

VFŞL Yaz Mevsimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Şampiyonluk Ligi'nde bugün oynanan 5 karşılaşma ile ikinci gün sona erdi.

Oldukça heyecan verici ve bir hayli çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz karşılaşmaların Hızlı İstatistiklerini ve sonuçlarını Playerbros'ta sizleri için hazırladık.

Saat 14.00'te başlayan NASR Esports ve Galakticos arasındaki mücadele ile ikinci gün başladı.

5. hafta 2. gün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayının tekrarını izlemek isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz

Galatasaray Espor İlk Yenilgisini Aldı!

Şimdiye kadar çıktığı tüm karşılaşmaları kazanan sarı-kırmızılı ekip, bugün Dark Passage'a karşı kaybetti ve VFŞL'de ilk yenilgisini aldı.

Dark Passage aldığı bu galibiyet ile birlikte haftayı 2 galibiyet ile tamamlarken, puan tablosunda ise Beşiktaş ile 5. sırayı paylaşıyor.

VFŞL 5. Hafta 2. Gün Sonuçları

NASR Esports 1-0 Galakticos

Beşiktaş 1-0 Team Aurora

SuperMassive Blaze 1-0 5 Ronin

Dark Passage 1-0 Galatasaray Espor

fastPay Wildcats 0-1 1907 Fenerbahçe Espor

VFŞL Yaz Mevsimi 5. Hafta 2. Gün Özetleri ve Hızlı İstatistikleri

NASR Esports 1-0 Galakticos

Günün ilk mücadelesi 30 dakika sürdü ve 21-8'lik skorla vadiden NASR Esports kazanarak ayrıldı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 30.12

Skor: 21 - 8

Altın: 58.9b - 47.6b

Alınan Kuleler: 8 - 1

Ejder: 4 - 1

Baron: 1 - 1

Alamet: 1 - 1

Beşiktaş 1-0 Team Aurora

Günün ikinci mücadelesinde Beşiktaş ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan Team Aurora vadi'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi 35 dakika sonunda Beşiktaş oldu. Team Aurora ise VFŞL'de 28 maçtır kazanamıyor. (Geçtiğimiz mevsim dahil.)

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 35.28

Skor: 18 - 10

Altın: 72.5b - 57.8b

Alınan Kuleler: 11 - 1

Ejder: 3 - 2

Baron: 2 - 0

Alamet: 2 - 0

SuperMassive Blaze 1-0 5 Ronin

Günün üçüncü mücadelesi oldukça çekişmeli geçti. Aldığı 5 kule ile karşılaşmayı SuperMassive Blaze kazandı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 44.37

Skor: 20 - 24

Altın: 73.6b - 84.9b

Alınan Kuleler: 5 - 11

Ejder: 4 - 2

Baron: 0 - 3

Alamet: 0 - 2

Dark Passage 1-0 Galatasaray Espor

Ligin lideri karşısında oldukça iyi bir oyun oynayan Dark Passage, 27 dakika sonunda mücadeleyi kazandı. Galatasaray Espor VFŞL'de ilk yenilgisini aldı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 27.45

Skor: 18 - 9

Altın: 52.0b - 43.4b

Alınan Kuleler: 7 - 3

Ejder: 2 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

fastPay Wildcats - 1907 Fenerbahçe Espor

Günün beşinci ve son karşılaşmasında fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesi vardı. 33 dakika sonunda karşılaşmayı sarı-lacivertli takım kazandı ve VFŞL'de 2. galibiyetini aldı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 33.29

Skor: 9 - 19

Altın: 53.2b - 62.0b

Alınan Kuleler: 3 - 7

Ejder: 3 - 2

Baron: 0 - 1

Alamet: 1 - 1

VFŞL'de 5. hafta 2. gün karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde oldu.

VFŞL Yaz Mevsimi'nde 5. hafta 2. gün sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros