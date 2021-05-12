Vezüv Yanardağı patlaması: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözülmüş olabilir
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BBC

Vezüv Yanardağı patlaması: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözülmüş olabilir

Vezüv Yanardağı patlaması: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözülmüş olabilir
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'daki arkeologlar, Vezüv Yanardağı'nda yaklaşık 2 bin yıl önce yaşanan patlamamda ölen bir kişinin kimliği ile ilgili ilgi çekici ayrıntılar ortaya çıkardı.

İtalya'daki arkeologlar, Vezüv Yanardağı'nda yaklaşık 2 bin yıl önce yaşanan patlamada ölen bir kişinin kimliği ile ilgili ilgi çekici ayrıntılar ortaya çıkardı.

Herculaneum'da 1980'lerde bulunan 300 insan iskeletinden, 26 numara ile tanımlanan kalıntıların sıradan bir askere ait olduğu sanılıyordu.

Ancak yapılan araştırmalar sonrası, bu iskeletin, yanardağ faaliyeti sırasında kurtarma görevine katılan üst düzey bir subaya ait olduğu düşünülüyor.

Herculaneum ve yakınındaki Pompeii kentleri bu patlamada yok olmuştu.

Milattan sonra 79 yılında yaşanan patlamadan, insanlar, üzerlerine 80 kilometre hızla gelen erimiş lav ve kızgın haldeki volkanik külden kaçamadılar.

Yaşlı Plinius'un ekibinde olduğu düşünülüyor

26 numaralı iskelet olarak tanımlanan kalıntıların, 40 ila 45 yaşında bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

Bu alandaki 300 diğer iskelete yakın bir noktada tespit edilen teknenin, bu kişileri kurtarmak için beklediği de düşünülüyor.

Arkeolojik alanda çalışma yapan Francesco Sirano, 26 numaralı iskeletin çevresinde tespit edilen parçalardan, bu kişinin sanılandan daha önemli biri olabileceği sonucu çıkardıklarını söyledi.

Ansa haber ajansına konuşan Sirano, "Napoli körfezinin bu bölgesindeki köy ve villa evlerde yaşayanları kurtarmak için 'Yaşlı Plinius' tarafından başlatılan operasyona katılan bir subay olabilir" dedi.

Arkeologlar, iskeletin üzerinden çıkan 12 gümüş ve iki altın sikkenin bu sava temel teşkil ettiğini söylüyor. Bu miktar Praetorian Muhafızları olarak bilinen elit askerlerin bir aylık maaşı idi.

Romalı bir donanma komutanı olan Yaşlı Plinius ve askerleri, Herculaneum'ın yukarısındaki Misenum limanında demirliydi.

Aynı zamanda doğa tarihi üzerine yazıları olan Yaşlı Plinius'un, Vezüv Yanardağı patlaması sırasındaki ölümü, yeğeni Genç Plinius tarafından kayıt altına alındı.

Tarihçi Tacitus'a yazdığı mektuplarda, Genç Plinius, amcasının ölümünü şöyle anlatır:

"Gemiler sahile yanaşırken, kül bulutu daha sıcak ve yoğun bir hal aldı. Bulutun devamını, alevle kömürleşmiş, siyah, kızgın kayalar takip etti. Amcam bir an için kaptanın tavsiyesi ile geri dönmeyi düşünse de sonra devam etmeyi tercih etti."

Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii kentinde yaşamın 15 dakika içinde sona erdiği düşünülüyor.

Ölen yaklaşık 2000 kişinin büyük kısmı, "piroklastik akıntı" adı verilen bu olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybetti.

Vezüv Yanardağı, İsa'dan sonra 79 yılında patlamadan önce yaklaşık 800 yıl boyunca belirgin bir faaliyet göstermemişti.

Vezüv Yanardağı patlaması: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözülmüş olabilir
Vezüv Yanardağı patlaması: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözülmüş olabilir
BBC
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