Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası

24.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:34
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine özgü, coğrafi işaret tescili alan yassı semaveri artık tek bir usta yapıyor.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine özgü, coğrafi işaret tescili alan yassı semaveri artık tek bir usta yapıyor. Bakırcılar Çarşı'nda dükkanı bulunan ve yassı semaver imalatının son ustası olan Sebahattin Aktaş (36), dede yadigarı mesleği yaşatmak için çalışıyor.

Vezirköprü ilçesinin Bakırcılar Çarşısı'nda imalatı yapılan yassı semaverin son ustası, zamana karşı direniyor. Bakır, bronz ve pirinç levhalarla oluşturulan semaverler, ilçedeki hemen her evde bulunuyor. Vezirköprü'den başka bir yerde imalatı yapılmayan, ilçenin simgesi haline gelen ve coğrafi işaret tescili alan yassı semaverler ise teknolojiye direniyor. Geçmişte 35 ustanın bulunduğu Bakırcılar Çarşısı'nda, şimdi sadece bir yassı semaver ustası var. Dededen kalma mesleğin son temsilcisi olan Sebahattin Aktaş, bu işin bitmemesi için 36 parçadan oluşan ve tamamen el işçiliğiyle yapılan yassı semaver imalatına devam ediyor.

'VEZİRKÖPRÜ'DEN BAŞKA YERDE BULAMAZSINIZ'Yaş itibarıyla mesleği sürdüren son usta olduğunu anlatan Sebahattin Aktaş, "Vezirköprü tamamen köyleriyle geçinen bir ilçedir. Özellikle yaz aylarında piknik sezonunun başlamasıyla birlikte semaver kullanımı da artıyor. Kışın ise Vezirköprü'de köyler fazla olduğu için ve bu köylerde doğal gaz bulunmadığından dolayı soba imalatı ve tamiri yaparak geçiniyoruz. Semaver şu an çoğunlukla fabrikalarda üretiliyor. Ben, kendi imalatım olan Vezirköprü'ye özgü, patentli, coğrafi işaretli yassı semaver imalatı yapıyorum.  Bu yassı semaverleri, Vezirköprü'den başka bir yerde bulamazsınız" dedi.

'SANAT ÖLMESİN, DİYE MESLEĞE DEVAM EDİYORUM'

Semaverin 36 parçadan oluştuğunu belirten Aktaş, "Tamamen el işçiliği gerektiren bir iş. Bu nedenle bir usta günde en fazla 4 semaver yapabilir. 4 semaverle geçim sağlamak zor olduğundan çoğu usta bu işi bıraktı. Ben sanat ölmesin diye bu mesleğe devam ediyorum fakat başka işler de yapıyorum. Sadece semaver satışıyla geçinmek olmuyor. Mesleği bırakan ustalar bu mesleğe isteseler tekrar başlarlar fakat böyle bir istekleri yok. Yassı semaverlere talep oluyor, nadir bulunan, paslanmayan ve uzun ömürlü ürünler yapıyorum. Müşterilerde uzun ömürlü semaver talep ettikleri için bizden ürün alıyorlar. Ekonomik durumlardan kaynaklı satışlar zaman zaman etkileniyor, şu an işler iyi durumda" diye konuştu.


- Samsun
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası
Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

İlgili Haberler

Bodrum'un en önemli simgesi utanç simgesi oldu
Bodrum'un en önemli simgesi utanç simgesi oldu
Son dakika haber: 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü telkari ustası: Ölmeden önce yeni ustalar yetiştirmek istiyorum
Son dakika haber: 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü telkari ustası: Ölmeden önce yeni ustalar yetiştirmek istiyorum
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Depremin simgesi Elif ve Ayda, aynı karakalem çalışmasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Engin Altay İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sıla Kutsi Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Şenol Güneş Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vezirköprü'nün simgesi yassı semaverin son ustası - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 09:34:30. #1.14#
title