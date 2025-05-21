Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Bolu'daki villa inşaatında belediye işçilerinin çalıştırıldığı ve belediyeye ait araçların kullanıldığı öne sürüldü. İşçiler, ek ücret verilmediğini ve "Gitmezseniz işten atılırsınız" denilerek baskı yapıldığını iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar üzerine gözler Tiryaki'ye çevrildi. Veysel Tiryaki hangi partili? Altındağ Belediyesi hangi partide?

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI VEYSEL TİRYAKİ HANGİ PARTİLİ?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır. Aynı zamanda 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılından 2019 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti tarafından Yenimahalle belediye başkan adayı olarak belirlendi ancak seçilemedi.

Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesine bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdürü olarak atanmıştır. 8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti.

2024 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Altındağ belediye başkanı seçildi.