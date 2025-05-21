Veysel Tiryaki hangi partili? Altındağ Belediyesi hangi partide?

Veysel Tiryaki hangi partili? Altındağ Belediyesi hangi partide?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altındağ Belediye Başkanı bu kez Bolu'daki villa inşaatıyla gündemde. Belediyede çalışan işçilerin iddialarına göre, başkanın özel arazisinde çalıştırılmak üzere Ankara'dan Bolu'ya götürüldüler. Peki, Veysel Tiryaki hangi partili? Altındağ Belediyesi hangi partide?

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Bolu'daki villa inşaatında belediye işçilerinin çalıştırıldığı ve belediyeye ait araçların kullanıldığı öne sürüldü. İşçiler, ek ücret verilmediğini ve "Gitmezseniz işten atılırsınız" denilerek baskı yapıldığını iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar üzerine gözler Tiryaki'ye çevrildi. Veysel Tiryaki hangi partili? Altındağ Belediyesi hangi partide?

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI VEYSEL TİRYAKİ HANGİ PARTİLİ?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır. Aynı zamanda 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılından 2019 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti tarafından Yenimahalle belediye başkan adayı olarak belirlendi ancak seçilemedi.

Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesine bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdürü olarak atanmıştır. 8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti.

2024 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Altındağ belediye başkanı seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.