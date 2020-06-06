Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!
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Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

Çevre ve Orman Bakanlığı görevlerinde bulunan Veysel Eroğlu'nun adı cumhurbaşkanı tarafından Ilısu barajına verildi. Peki, Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!
06.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:52

23, 24 ve 26. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 60.Hükûmette Çevre ve Orman Bakanı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yapan Veysi Eroğlu'nun adı Ilısu Barajı'na verildi. Peki Prof. Dr. Veysel Eroğlu kimdir? Detaylar haberimizder.

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Veysel Eroğlu (18 Ağustos 1948, Şuhut), Türk siyasetçi ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde 2011-2018 yılları arasında sürdürdü. Bu görevinden önce 2007–2011 yılları arasında Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Orman Bakanı olarak yer almıştır.

İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise giren Eroğlu, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde de Afyonkarahisar, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İzmir, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ve Haziran 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiştir.

Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut ilçesinde 18 Ağustos 1948 tarihinde doğdu. Babasının adı ibrahim, annesinin adı Emine'dir. 1966 yılında Afyon Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!
VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Hollanda'nın Delft şehrinde araştırmalar yapan Eroğlu, 1984'te doçent, 1991'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Profesör oldu. İTÜ İnşaat Fakültesi; Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

Akademik kariyerinin ardından 1994 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin genel müdürlüğü görevine başladı. Hizmet ettiği süre içerisinde 600 tesisi hizmete aldı, atık su arıtım oranı %9'dan % 90'lara çıkarıldı ve 1994 yılından itibaren, mevcut arıtma tesisleri tamamen yenilendi. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ettiği görevine 21 Mayıs 1999 tarihinde tekrar İSKİ Genel Müdürü olarak başladı. Fakat 3 Ekim 2002 tarihinde bu görevinden ayrıldı.

Eroğlu, 4 Şubat 2003 tarihinde DSİ genel müdürlüğü görevine başladı. Genel müdürlüğü döneminde Eroğlu, duran inşaatları yeniden başlattı, 366 adet tesisi hizmete açtı ve yaklaşık 10 milyar TL'lik yatırımı tamamladı. 30 Aralık 2003 tarihinde görev bıraktı. 23 Mart 2004 ve 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında tekrar DSİ müdürlüğü görevini sürdürdü.

Eroğlu, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İzmir, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.

Eroğlu 2007 Türkiye genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Orman Bakanlığı görevinde yer aldı. Bu dönemde Türkiye'nin bütün şehirleri için içmesuyu eylem planları hazırlanması veileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri kurulması gibi çalışmalar yapıldı. Görev süresi 6 Temmuz 2011 tarihinde bitmiştir.

2011 Türkiye genel seçimleri sonrasında Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevlendirildi. Bu dönemde 3.107 tesis hizmete alınması, Konya'nın 100 yıllık rüyası Mavi Tüneli tamamlanması, Melen Projesi ile kıta'dan kıtaya su verilmesi ve 1.450 adet meteorolojik gözlem istasyonu kurulması gibi birçok proje hayata geçirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde de bu görevine devam etti.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükûmeti'nde de Orman ve Su İşleri bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde ve Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde de Orman ve Su İşleri bakanı olarak yer aldı. 9 Temmuz 2019'da görevini Bekir Pakdemirli'ye devretti.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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