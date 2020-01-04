Veteriner kliniği çıkışı sahibinden kaçarak panoya saklanan ev kedisini itfaiye kurtardı
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Veteriner kliniği çıkışı sahibinden kaçarak panoya saklanan ev kedisini itfaiye kurtardı

Isparta'da veteriner hekim kontrolü sonrasında sahibinden kaçarak reklam panosuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

04.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:44
Veteriner kliniği çıkışı sahibinden kaçarak panoya saklanan ev kedisini itfaiye kurtardı

'da veteriner hekim kontrolü sonrasında sahibinden kaçarak reklam panosuna giren kediyi ekipleri kurtardı. İranlı yabancı uyruklu vatandaşa ait olan Scootish Fold, erlerince reklam panosu kırılarak kaçtığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.


Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki 'nde meydana geldi.


İddiaya göre, İran uyruklu olduğu belirtilen vatandaş kedi ve köpeğini kontrol için veteriner hekim kliniğine götürdü. Klinik çıkışı, Yayla Mahallesi'ndeki Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) önünde sahibinde kaçan Scootish Fold cinsi ev kedisi bir reklam panosuna girdi. Kedisinin kaçtığı yeri gören yabancı uyruklu şahıs, daha sonra durumu ITKM'deki danışma görevlilerine verdi.


Söz konusu reklam panosunu kontrol ettikten sonra kedinin içeride olduğunu gören görevlilerin haber vermesi üzerine Isparta Belediyesi Müdürlüğü ekipleri geldi.


İtfaiye erleri bir süre uğraş verdikten sonra, panoyu kırarak içindeki kediyi çıkardılar.


Bir süre kediyi seven itfaiyeciler daha sonra sahibine teslim ettiler. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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