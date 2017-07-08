Vestel, Manisa'ya Yeni Fabrika Kuruyor

Vestel, 2018 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı yeni çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasının temelini attı.



70 milyon avroluk yatırımla hayata geçecek yeni fabrika, bin 100 kişiye istihdam sağlayacak.



Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Avrupa'nın en büyük fabrikaları arasında yer alan Vestel City içerisinde yeni bir fabrika yatırımı yapıyor.



2018 yılının ortalarında tamamlanması planlanan fabrika, yaklaşık 70 milyon avroluk bir yatırımla üretime geçecek.



63 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın, tamamlandığında bin 100 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.



Modern üretim ve Endüstri 4.0 uygulamalarına sahip olacak fabrikada, yılda 1,5 milyon adet çamaşır ve kurutma makinesi üretilmesi hedefleniyor.



"Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmayı başardık"



Vestel'in yeni fabrikasının temeli, bugün Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan törenle atıldı.



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, törende yaptığı konuşmada, 2016 yılının tüm sıcak gündemine rağmen hem Zorlu Holding hem de Vestel olarak faaliyet ve yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.



Bu yılın en güzel meyvesinin hem ülke hem de kurum için yeni fabrika yatırımları olduğunu belirten Zorlu, dünyanın içinde bulunduğu bu dalgalı dönemde oldukça güçlü ihracat rakamlarına ulaştıklarını kaydetti.



Zorlu, 155 ülkeye yaptıkları ihracat ile 2016 yılında da elektronik sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmayı başardıklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sektörümüzde 19 yıldır aralıksız lider olarak benzersiz bir başarıya imza attık. Bu unvanımızı daha uzun yıllar korumak ve Türkiye'yi dünya ekonomisinde en üst sıralara taşımak en büyük gayretimizdir. Bu hedefe ancak daha çok çalışıp daha çok üreterek ulaşabiliriz. Bu yolda gereken bir adımı daha bugün yeni fabrikamızın temelleri ile attık. Yeni fabrikamız ülkemize ve grubumuza hayırlı olsun."



"Beyaz eşyadaki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz"



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da dünya ekonomisindeki dalgalanmaların etkisiyle 2016'nın tüm sektörler açısından zor bir yıl olduğunu hatırlattı.



Vestel olarak krizleri fırsata çevirmeyi başardıklarını ve 2016 yılını büyüme ile kapattıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu büyümeye oranla artan talebi karşılamak için yeni fabrika yatırımını yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Vestel olarak tesislerine her zaman çok ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu sayede de dünya standartlarında gururla yerli teknolojiler geliştirip ürünler üreterek dünyanın 4'te 3'üne ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni fabrikamız da iddialı olduğumuz Endüstri 4.0 dönüşümüne uygun olarak inşa edilecek. Böylece müşteri taleplerini daha kısa sürede karşılayarak pazarda avantaj sağlayıp beyaz eşyadaki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Bu büyümeyle ihracat kanallarını da genişletmeyi hedefliyoruz. Gerek ülkemizin beyaz eşya sektöründeki ihracatını artırarak gerekse sağlayacağımız ek istihdam ile 'Gururla Yerli Vestel' olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyorum."