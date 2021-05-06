Veri hırsızları iş başında; bu uyarılara dikkat
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Veri hırsızları iş başında; bu uyarılara dikkat

Veri hırsızları iş başında; bu uyarılara dikkat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her geçen gün yaygınlaşan veri hırsızlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Dr. Zeliha Kartal Yıldız, en çok kullanılan yöntemleri anlattı.

Her geçen gün yaygınlaşan veri hırsızlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Dr. Zeliha Kartal Yıldız, en çok kullanılan yöntemleri anlattı. Yıldız, "Veri çalmada 4 yöntem sıklıkla kullanılıyor. Özellikle mail ya da SMS yoluyla gelen linklere tıklamadan önce iki kere düşünmeniz gerekir" dedi.

Pandemi sürecinde sosyal medya ile birlikte pek çok kişisel veri içeren dijital platformların kullanımında ciddi oranda artış yaşandı. Bu artış, veri hırsızlığının artmasına da neden oldu. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Kartal Yıldız, veri hırsızlığında en çok kullanılan yöntemler ve bu duruma karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. 

4 YÖNTEME DİKKAT!

Yıldız, dijital hırsızların, veri çalmada kullandığı 4 yöntemi açıkladı:  

"Keylogger: Bilgisayara yerleştirilen ufak çaplı bir virüs sayesinde her tıklamayı kayıt edip virüs içeriğine enjekte edilen mail adresine belirli aralıkla rapor gönderen yazılım çeşididir.

Trojan: Keyloggere oranla daha detaylı olan bu virüs çeşidi, bilgisayarda olup biten her türlü bilgiyi, ekran alıntısı, video kaydı çekimi, uzaktan bağlanmaya kadar son derece tehlikeli işlemler yapabilir.

Sosyal Mühendislik: Kullanıcıların zaaflarından faydalanarak kullanıcının bilgilerine erişmek veya virüs göndermek için kullanılan yöntemdir. Bilinmeyen kişilerden gönderilen maillerin altına bırakılan linkler ve 'şanslı' olduğunuzu söyleyen tuzak siteler ile yapılır. Linkin açılmasıyla bilgisayara virüs yüklenir.

Oltalama Tekniği: Hazırlanan sahte web siteleri ile kullanıcıların kişisel bilgilerini (telefon, mail, kredi kartı vb.) ele geçirme yöntemidir."

"ÖNCE DÜŞÜNÜP SONRA PAYLAŞIN"

Veri hırsızlığının engellemesi için alınabilecek tedbirleri de açıklayan Yıldız, "Sosyal medyada önce düşünüp sonra paylaşmalıyız. Kendimizin, ailemizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın stratejik önem taşıyan bilgilerini, toplantılarını, seyahatlerini kamuya açık olmayan bilgileri paylaşmaktan kaçınılmalıyız" dedi. 

HIRSIZLARA 'EVDE YOKUZ' DEMEYİN

Yıldız, "Örneğin iki hafta sonra tatile gideceğimiz uçak biletini paylaştığımız durumda, hırsızlara evde yokuz demiş olabileceğimizi unutmamamız gerekir. Ayrıca; sosyal medyayı mail ya da SMS gibi kullanmamalıyız. Bu kanallar üzerinden kişisel mesajlar yazmamalıyız" uyarısında bulundu.

"UYGULAMA İZNİ VERİRKEN DİKKAT"

Her indirilen uygulamaya, tüm izinlerin verilmemesi gerektiğini ve bu aşamada dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Özellikle konum, galeri, mikrofon, kameraya izinleri verilen ve güvenilir olmayan bir uygulama sahiplerinin tüm verilerimizi saklayıp aynı zamanda kullanabileceğini de düşünerek hareket etmeliyiz" hatırlatmasını yaptı.

"MAİL VE SMS İLE GELEN HER LİNKE TIKLAMAYIN"

Yıldız, son zamanlarda en çok kullanılan yöntemin, mail ve sms üzerinden kullanıcılara gönderilen linkler olduğunun altını çizerek, "Bu linklere kesinlikle tıklamamalıyız. Mutlaka gelen içeriği kontrol etmeliyiz. En basit kontrollerden biri http'nin sonunda "s" takısı olduğuna dikkat edilmesidir. Ayrıca sosyal medya hesaplarının sadece parola sıfırlamak için güvenli bir bağlantı e-postası göndereceğini asla sizden mailinizin parolasını istemeyeceğini de göz önünde bulundurmalıyız" dedi. 

"ANTİVİRÜS PROGRAMI KULLANIN"

Bilgisayar ve telefonlarda güncel bir antivirüs programı bulundurmanın da önemli bir kalkan işlevi görebileceğini söyleyen Yıldız, "Hatta mümkün olduğunca bu antivirüs programı internet security versiyonunda kullanılmalıdır"  tavsiyesinde bulundu.

 Yıldız, veri hırsızlığına karşı çocukları da bilinçlendirmenin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her aileden en az bir kişinin sosyal medya okuryazarlığı konusunda bilgisinin olup bunu çocuklara da aktarabilmesi gerekir. Çünkü sosyal medya okuryazarlığının bize öğretebileceği en temel şey, sosyal medyadaki gönderinin amacını ve doğruluğunu değerlendirebilme yetisidir." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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