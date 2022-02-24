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Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

21-27 Şubat Vergi Haftası kapsamında, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve ekibi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - 21-27 Şubat Vergi Haftası kapsamında, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve ekibi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "21-27 Şubat Vergi Haftası kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı'mız Sayın Şahin Demirci ve ekibini misafir ettik. Kayseri milliyetçi ve devletini çok seven destekleyen bir yapıya sahip. Bu kapsamda belediyemizde vergi geliri açısından baktığımızda tahakkuka göre yüzde 90'ın üzerinde bir başarı mevcut. Vatandaşlarımız devlete karşı vergi borcunu en iyi şekilde yerine getiriyor, devletini destekliyor. Gelen vergilerde kendilerine hizmet olarak, yatırıma dönüşüyor. Yatırımları yönlendirmede en önemli çalışma vergi gelirleridir. Bu kapsamda vergi yükümlülükleri yerine getirdikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vergi dairesinde çalışan başta Şahin Demirci Başkanımız ve değerli ekibi olmak üzere bu vergiyi toplayan ve devletin menfaatlerine uygun şekilde kullanacak şekilde merkezi ve yerel bütçeye destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kayseri uyum açısından tüm kurumlar olarak el ele vererek uyum içerisinde çalışan illerden bir tanesi. Bizler belediye olarak başta vergi dairesi olmak üzere birçok kurumla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu kapsamda ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ise, "Vergi Haftası kutlamaları münasebetiyle değerli başkanımızı ziyaret ettik. Ben vergi ödevlerini tam ve zamanında yapan, ilçenin gelişimine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Vergi Haftası, Şahin Demirci, Kayseri, Vergi, Yerel, Haberler

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