Venezuela peyniri fiyatı nedir? Venezuela peyniri nedir? Venezuela'da peynir fiyatı asgari ücreti geçiyor mu?
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Venezuela peyniri fiyatı nedir? Venezuela peyniri nedir? Venezuela'da peynir fiyatı asgari ücreti geçiyor mu?

02.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:29
Venezuela peyniri fiyatı nedir? Venezuela peyniri nedir? Venezuela'da peynir fiyatı asgari ücreti geçiyor mu?

Türkiye'nin peynir ithal edeceği Venezuela' peynir fiyatları asgari ücreti geçiyor mu? Venezuela'da peynir neden bu kadar pahalıdır?

1500 ton peynir ithalatı yapılacak olan Venezuela'da fiyatlar uçtu. Venezuela'da peynir fiyatı nedir? Venezuela'da asgari ücret nedir?

VENEZUELA'DA PEYNİR FİYATI NEDİR?

Türkiye'nin bin 500 ton peynir ithal edeceği Venezuela'da, peynir fiyatları asgari ücreti geçti. Asgari ücretin 800 bin bolivar olduğu Güney Amerika ülkesinde peynirin fiyatı 1 milyon bolivara (Yaklaşık olarak 18 lira) çıktı.

VENEZUELA'DA PEYNİR NEDEN BU KADAR PAHALIDIR?

Özellikle son aylardaki gelişmeler sonucu yaptırım uygulanan Venezuela'da doların fiyatı 6 aylık süreçte yaklaşık olarak 6 kat artarak, 77 bin bolivardan 450 bin bolivara yükseldi. Peynir fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri dolardaki artış olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra farklı nedenler de peynir fiyatında belirleyici oldu. Peynir üreticilerinin görüşlerine göre, süt ve süt ürünlerindeki artışta elektrik, su, internet gibi temel servislerde yaşanan kronik kesintiler, benzin kıtlığı vs. gösterilmektedir.

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