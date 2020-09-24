Venezuela'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkması çağrısı
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Venezuela'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkması çağrısı

24.09.2020 03:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 03:55
Venezuela'dan uluslararası topluma ABD yaptırımlarına karşı çıkması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası topluma ABD'nin tek taraflı tüm yaptırımlarına karşı çıkması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası topluma ABD'nin tek taraflı tüm yaptırımlarına karşı çıkması çağrısında bulundu.

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Venezuela'nın "medyadan siyasete ve ekonomiye her alanda ABD'nin saldırılarının kurbanı olduğunu" savunan Maduro, ABD'nin "dünya barışı için en ciddi tehdit" haline geldiğini iddia etti.

ABD'nin küresel bir pandeminin ortasında Venezuela, Küba, Nikaragua, Suriye ve İran gibi ülkelere yaptırımları artırdığını belirten Maduro, "ABD'nin tek taraflı cebri yaptırımlarının son bulmasını talep etmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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