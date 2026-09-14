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Yemen'deki Husiler: Muha'da 210 mahkumu serbest bıraktık

Yemen'deki Husiler: Muha'da 210 mahkumu serbest bıraktık
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SANA, 14 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in Kızıldeniz kıyı şeridinde hızla ilerleyen Husiler, kontrolünü ele geçirdikleri cezaevinde hükümet güçleri tarafından tutulan 210 Husi mahkumu serbest bıraktı.

SANA, 14 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in Kızıldeniz kıyı şeridinde hızla ilerleyen Husiler, kontrolünü ele geçirdikleri cezaevinde hükümet güçleri tarafından tutulan 210 Husi mahkumu serbest bıraktı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla pazar günü Xinhua'ya konuşan bir Husi askeri yetkilisi, perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Kızıldeniz kıyısında yer alan stratejik önemdeki liman kenti Muha'nın kontrolünü ele geçirdiklerini ve hükümet kontrolündeki bir cezaevine baskın düzenlediklerini söyledi.

Yetkili, "Paralı askerler geri çekilmeden önce 210 mahkumun tamamını büyük bir salonda toplayıp kapıları kilitlemiş. Hapishaneye giren savaşçılarımız, mahkumları serbest bıraktı" dedi.

Gruba ait El-Mesira televizyonu da serbest kalan 210 mahkumun cumartesi günü başkent Sana'ya ulaştığını doğruladı.

Yemen hükümeti ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Mayıs ayında Ürdün'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde görüşmeler gerçekleştiren taraflar, yaklaşık 1.750 mahkumun takas edilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak çatışmanın başlamasından bu yana en büyük mahkum takasını içeren bu anlaşma henüz uygulanmadı.

3 Eylül'de Yemen'in Kızıldeniz kıyısı boyunca kapsamlı bir saldırı başlatan Husiler, Muha'yı ve Mayun Adası'nı ele geçirdi. Husilerin güneydeki Lahic vilayetine doğru ilerlemeye başlamasıyla çatışmalar, Yemen'in uluslararası olarak tanınan hükümetinin merkezi olan Aden'e yaklaştı.

Husilerin 2014'ün sonlarında başkent Sana'yı ve ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü ele geçirmesiyle Yemen'de çatışmalar başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da ertesi yıl uluslararası olarak tanınan hükümeti desteklemek üzere çatışmalara müdahil olmuştu.

Kaynak: Xinhua
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