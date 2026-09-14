Eskişehir'de en üst katta yaşayan adam binanın zemin katında ölü bulundu
ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde 7 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 4 çocuk babası 84 yaşındaki İhsan Dündar, komşusu tarafından zemin katta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Dündar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 4 çocuk babası 84 yaşındaki İhsan Dündar, binanın zemin katında hareketsiz halde bulundu.
KOMŞUSU FARK EDİP İHBAR ETTİ
Dündar'ı zemin katta bu halde gören komşusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, OTOPSİ YAPILACAK
Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Dündar'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Dündar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.