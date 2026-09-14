Haberler

Rus İHA’sı eski İngiltere Başbakanı Johnson’ın geçtiği tren hattını vurdu

Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya’ya ait insansız hava aracı (İHA), Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn’de bir trene isabet ederken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin kısa süre önce aynı hattan geçtiği belirtildi.

Rusya'ya ait insansız hava aracı (İHA), Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn'de bir trene isabet ederken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin kısa süre önce aynı hattan geçtiği belirtildi.

Avrupa güvenliğinin gündemde olduğu kritik bir dönemde, Ukrayna-Polonya sınırında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı üst düzey güvenlik yetkililerinin Kiev'deki temaslarının ardından dönüş yolculuğunda kullandıkları güzergahta hareketlilik yaşandı. Rusya'ya ait insansız hava aracı (İHA), Johnson ve Avrupalı yetkililerin kısa süre önce geçtiği Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn'de bir trene isabet etti. Ukraynalı yetkililer, saldırının ardından herhangi bir can kaybının olmadığını ve tüm yolcuların tahliye edildiğini bildirdi. Ukrayna ve Polonya makamları, Rus İHA'sının Polonya sınırına 2 kilometre mesafede bir noktaya isabet ettiğini bildirdi.

"Diplomatik tren, beklenenden daha erken istasyondan ayrıldı"

Moskova, Ukrayna'nın batısındaki "demiryolu altyapısının" hedef alındığını savunurken, Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, "İHA'nın hedefi diplomatik tren olması kuvvetle muhtemel" değerlendirmesini yaptı. Ukrzaliznytsia tarafından yapılan açıklamada, "Rus saldırıları nedeniyle" zaman çizelgesinde yapılan değişiklik sonucu diplomatik trenin "beklenenden daha erken istasyondan ayrıldığı" bildirildi. Şirket ayrıca, saldırıya uğrayan trendeki yolcular için tahliye emrinin, Rusya'ya ait jet motorlu İHA'nın saldırısından "sadece 15 dakika" önce verildiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Yahodyn istasyonunda başka bir trende bulunan eski CIA Başkanı David Petraeus ise olayı "korkunç" olarak nitelendirdi. Petraeus, New York Times'a verdiği röportajda, "Bu, Ukraynalı sivilleri korkutmaya çalışan gerçekten barbar bir liderin eylemidir" dedi.

Ukrayna'ya "hava savunma sistemleri" sağlanması çağrısı

Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'i bu sabah Polonya sınırındaki hareketsiz bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Johnson, Kiev'in müttefiklerine Ukraynalılara "ihtiyaç duydukları hava savunma sistemlerini" acilen sağlama çağrısında bulundu.

"Sınırımıza giderek daha fazla yaklaşıyorlar"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırının ardından acil toplantı düzenledi. Tusk yaptığı açıklamada, "Rusya tarafının eylemlerindeki tırmanış bir gerçeklik haline geliyor ve sınırımıza giderek daha fazla yaklaşıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

Ünlü iş insanının jeti kaza geçirdi! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Endonezya'da feribot faciası: 243 kişilik gemide 107 kişi kurtarıldı, 130 kişi kayıp

Gemi yana yattı, sonra kayboldu! 130 kişiden hâlâ haber yok
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır

Yanal'dan F.Bahçe'yi karıştıracak sözler: Büyük bir zevkle kovacak
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Fenomen gelin adliyeye böyle sevk edildi! Şal detayına dikkat