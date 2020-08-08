Venezuela'da darbeci 2 eski ABD askeri 20 yıl hapis cezası aldı ABD ordusundan ayrılan 2 eski asker, Venezuela'da bir mahkeme tarafından Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı başarısız bir darbe girişiminde oynadıkları rol nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD ordusundan ayrılan 2 eski asker, Venezuela'da bir mahkeme tarafından Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı başarısız bir darbe girişiminde oynadıkları rol nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Luke Denman (34) ve Airan Berry (41), 4 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Venezuela başsavcısı Tarek William Saab, cuma akşamı yaptığı açıklamada, iki eski askerin mahkum edildiğini ifade etti. Başsavcı Saab, iki ABD'linin suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA