Vekil Köktaş, Mevlid-i Şerif Okuttu
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, hac vazifesinden dönmesiyle Çarşamba ilçesinoeki evinin önünde Mevlid-i Şerif okuttu.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, hac vazifesinden dönmesiyle Çarşamba ilçesinoeki evinin önünde Mevlid-i Şerif okuttu.
Hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan Samsun'a dönen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba ilçesi'ne bağlı Irmaksırtı Mahallesi'nde bulunan evinin önünde mevlit okuttu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Düzenlenen programa Samsun Valisi Osman Kaymak, belediye başkanları, davetliler ve yakınları katıldı. Fuat Köktaş, mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.
- Samsun