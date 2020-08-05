Vekil Cemal Bekle'den roman vatandaşlara bayram yardımı Vekil Cemal Bekle'den roman vatandaşlara bayram yardımı Vekil Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin hayrına ortak oldu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile beraber İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan yardıma muhtaç...

Vekil Cemal Bekle'den roman vatandaşlara bayram yardımı

Vekil Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin hayrına ortak oldu

İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile beraber İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan yardıma muhtaç roman vatandaşlara kurban eti ve erzak yardımı yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, roman vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Kendisi de bir roman olan Vekil Cemal Bekle, bu kez İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile beraber Menderes ilçesinin Dereköy bölgesinde yaşayan roman vatandaşlara Kurban Bayramı için erzak yardım götürdü.

Yardım programına; AK Parti Menderes İlçe Teşkilatı, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ve dernek gönüllüleri katıldı. Vekil Bekle ve dernek üyeleri, barakalarda yaşayan roman vatandaşların bayramlarını kutladı. Vekil Bekle, roman vatandaşların yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları tek tek dinlerken, tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli bir vatandaşa ise akü taktırma sözü verdi.

Vekil Bekle, roman vatandaşları unutmuyor

Burada bir konuşma yapan Vekil Cemal Bekle, "Bayramlar bizlerin bir araya geldiği, küskünlüklerin unutulduğu ve kardeşlik hukukumuzun arttığı günler. Bayram süresinde yetişemedik ama bayramın hemen ardından geldik. Burayı hiç unutmadık. Buraya geldik ve Yaşariye ablamızı ziyaret edip hayırlı bayramlar diledik. Mahalledeki dostlarımız ve çocuklarımızla bir araya geldik. İyilik İçin Uluslar arası İnsani Derneğiyle beraber bugün buradayız, onların hayrına dahil olduk. Bu bölge bizim sevdiğimiz, her zaman gelmeye çalıştığımız bir yer. Bu bölgede bizi en iyi şekilde misafir eden ve tüm yoksulluklarına rağmen her geldiğimizde ne varsa bizlere ikram eden ailelerimiz var. Bayramın hemen ardından bu birliktelik heyecanını yaşamaktan da son derece mutluyuz. Bu vesileyle tüm dostlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

"500 aileye erzak yardımı ulaştırdık"

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ise Kurban Bayramında derneğe bağışlanan etleri ihtiyaç sahibi ailelere takdim ettiklerini söyleyerek, "Bununla beraber erzaklarımızı da takdim ettik. Yaklaşık 500 aileye erzak yardımı ulaştırdık. Her eve bir et ve erzak şeklinde yardımlarımız oldu. Biz özellikle İzmir'in çevresinde ve kıyılarında bulunan çadırlarda ve barakalarda yaşayan insanlara yardım yapmayı tercih ediyoruz. Bu yardıma vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Roman vatandaşlar da yardımdan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Vekil Cemal Bekle'nin kendilerini unutmadığını söyledi. Roman vatandaşlar, Vekil Bekle'ye ve İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA