Vefat eden 100 bin kişinin bilgileri sisteme giriliyor
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Vefat eden 100 bin kişinin bilgileri sisteme giriliyor

Vefat eden 100 bin kişinin bilgileri sisteme giriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan Mezarlık Bilgi Sisteminin hayata geçirilmesi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü çalışmaların hızlanması için talimat verdi.

Vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan Mezarlık Bilgi Sisteminin hayata geçirilmesi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü çalışmaların hızlanması için talimat verdi. Mezarlıklar Müdürlüğü vefat eden 100 bin kişinin bilgilerini sisteme yüklemeye başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mezarlıklar Müdürlüğü planlama birimi ile bir araya gelerek Mezarlık Bilgi Sistemi ile ilgili bilgi aldı. Kent Bilgi Sisteminin veri tabanına entegre olan mezarlık bilgileri ile sorgulanma ve analiz edilmesine olanak sağlanacak. Proje kapsamında vatandaşlar, Düzce Belediyesinin yetki alanındaki mezarlıklarda bulunan yakınlarının kabirlerini yerlerini ve fotoğraflarını bilgisayar ekranında görebilecek ve mezarın konumuna ulaşılabilecek.

Mezarlıklar Müdürlüğü, kurulan sistem ile birlikte Şehir Mezarlığında 78 bin ve il genelindeki 58 mezarlıkta 22 bin mezarın verilerini sisteme girmeye başladı. Yılsonuna kadar bütün verileri sisteme yükleyecek olan ekipler, vatandaşların bilgisayar üzerinden yakınlarının mezarlıklarının nerede olduğunu görebilecek. Öte yandan sistem ile yeni mezar alanları da kolaylıkla tespit edilebilecek.

Düzce Belediyesi, Mezarlık Bilgi Sistemine entegre edecekleri kiosklar ile vatandaşlar mezarların yerini bulabilecek. Özellikle bayramlarda ve arife günlerinde yaşanan ziyaretçi kalabalığında karışıklığın da önüne geçilmiş olacak.

Düzcelilerin hayatları kolaylaşacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mezarlık Bilgi Sisteminin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, yılsonuna kadar sistemin tamamıyla hayata geçirilerek vatandaşlara kolaylık sağlanacağını söyledi. Projede verilerin girildiğini kaydeden Başkan Özlü, "Düzcelilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve mezarlıklarda yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçmek için önemli bir çalışma başlattık. Kent Bilgi Sistemine entegre olan uygulama ile vatandaşlarımız oturdukları yerden mezarlıkları hakkında bilgi alabilecek ya da kabristana geldiklerinde kuracağımız kiosklardan bilgi alabilecekler. İşgücü tasarrufunun yanı sıra vakitten de tasarruf yapılmış olacak" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Vefat eden 100 bin kişinin bilgileri sisteme giriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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