Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bir otel sahibi, depremzedelerin otelinde ücretsiz konaklayabileceğini sosyal medya hesabından duyururken, onlarca vatandaş da evlerini açabileceklerini paylaştı.

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tüm Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için harekete geçti.

Depremin ardından geceyi sokakta geçirecek vatandaşlara Twitter hesabı üzerinden seslenen işletmeci Savaş Gürleyen, sahibi olduğu otelde depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

"OTELİMİZDE ÜCRETSİZ KONAKLAYABİLİR"

Gürleyen, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de evleri hasar gören vatandaşlarımızı otelimizde ücretsiz konaklayabilir. Çiğli ve Güzelbahçe'deki şubelerimizde. 0535 625 55 74 bu numaradan bana ulaşın. Allah yardımcımız olsun. Konuma Google'dan ulaşabilirsiniz."

Gürleyen'in pandemi sürecinde de evlerine gidemeyen sağlık personeli için otelini ücretsiz olarak hizmete açtığı ortaya çıktı.

EVLERİNİ AÇTILAR

Gürleyen'in başlattığı bu yardım kampanyası sonrası pek çok İzmirli de evlerini depremzedelere açabileceğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir kullanıcı, "Evimiz 9,2 şiddete kadar dayanıklı bayraklı tarafındayım 2 odamız boş evi yıkılan kalacak yeri olmayan herkes yazabilir gerekirse araçla gelir alırız. Rabbim hepimize yardımcı olsun" tweetini atarken, başka bir kullanıcı da "Çiğli harmandalında oturuyorum. Evim depreme ne kadar dayanıklı bilmiyorum ama en azından şimdilik evim de zarar ziyanım yok. Gelmek isteyen olursa her zaman kapımız açık" ifadeleriyle örnek bir davette bulundu.

Onlarca kişinin benzer davetleri depremzedelere moral olurken, Türk halkının yardımseverliği bir kez daha gözler önüne serildi.