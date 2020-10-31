Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı

31.10.2020 01:02 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:24

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bir otel sahibi, depremzedelerin otelinde ücretsiz konaklayabileceğini sosyal medya hesabından duyururken, onlarca vatandaş da evlerini açabileceklerini paylaştı.

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tüm Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için harekete geçti.

Depremin ardından geceyi sokakta geçirecek vatandaşlara Twitter hesabı üzerinden seslenen işletmeci Savaş Gürleyen, sahibi olduğu otelde depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

"OTELİMİZDE ÜCRETSİZ KONAKLAYABİLİR"

Gürleyen, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de evleri hasar gören vatandaşlarımızı otelimizde ücretsiz konaklayabilir. Çiğli ve Güzelbahçe'deki şubelerimizde. 0535 625 55 74 bu numaradan bana ulaşın. Allah yardımcımız olsun. Konuma Google'dan ulaşabilirsiniz."

Gürleyen'in pandemi sürecinde de evlerine gidemeyen sağlık personeli için otelini ücretsiz olarak hizmete açtığı ortaya çıktı.

Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı

EVLERİNİ AÇTILAR

Gürleyen'in başlattığı bu yardım kampanyası sonrası pek çok İzmirli de evlerini depremzedelere açabileceğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı

Bir kullanıcı, "Evimiz 9,2 şiddete kadar dayanıklı bayraklı tarafındayım 2 odamız boş evi yıkılan kalacak yeri olmayan herkes yazabilir gerekirse araçla gelir alırız. Rabbim hepimize yardımcı olsun" tweetini atarken, başka bir kullanıcı da "Çiğli harmandalında oturuyorum. Evim depreme ne kadar dayanıklı bilmiyorum ama en azından şimdilik evim de zarar ziyanım yok. Gelmek isteyen olursa her zaman kapımız açık" ifadeleriyle örnek bir davette bulundu.

Onlarca kişinin benzer davetleri depremzedelere moral olurken, Türk halkının yardımseverliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mehmet Özdilek Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 01:23:52. #1.15#
title