'Vefa sosyal destek grubu' talepleri karşılıyor 'Vefa sosyal destek grubu' talepleri karşılıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in İslahiye İlçesinde sokağa çıkma yasağı ile Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepler arttı.

'Vefa sosyal destek grubu' talepleri karşılıyor

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in İslahiye İlçesinde sokağa çıkma yasağı ile Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepler arttı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gaziantep'in İslahiye İlçesinde sokağa çıkma yasağı ile "Vefa Sosyal Destek Grubu" 'na gelen talepler arttı.

İçişleri Bakanlığınca önce 65 yaş üzerini sonra 20 yaş altını kapsayan daha sonrasında da tüm kesimi kapsayan yasakla birlikte sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerine yetişen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 155, 156 ve 112 numaralarını aranarak verilen siparişleri temin ederek adreslerine teslim ediyor.

Adresleri bulma noktasında mahalle muhtarları ile birlikte şahısları ziyaret ederek veya verilen siparişleri teslim edecek adresi bulması kolaylaşıyor.

Pınarbaşı Mahallesinde ikamet eden ve 68 yaşında olmasından dolayı evinden çıkamadığını söyleyen Saadet Güneş'in evini ziyaret eden ekip ve mahalle muhtarı Mustafa Uygun ihtiyaçlarını temin ederek Güneş'e teslim etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi telefon hattını arayarak ekmek isteyen bir çok vatandaşların evlerine ekmek götürdü.

Vatandaşlar bu durumdan memnun olduklarını dile getirerek, "Allah razı olsun devletimizden, diyanetten ekmeklerimizi getirdi ayağımıza kadar sağ olsun var olsunlar" diyerek dua etti.

Kaynak: İHA