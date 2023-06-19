Türk-İş'in açıklamasına damga vuran '500 dolar' detayı! İddialar resmen doğrulandı

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammının belirleneceği komisyon toplantılarının ikincisi bugün yapıldı. Görüşme sonrasında ilk açıklama işçi tarafından gelirken, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar "500 dolar üzerinden konuşmuyoruz, TL olarak konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Ağar'ın bu sözleri kurun yükselmesiyle eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gündeme getirdiği 500 dolar vaadinin de rafa kalkacağı iddialarını doğruladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

TÜRK-İŞ VE TİSK DE TOPLANTIDA

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

"HAFTA İÇİNDE TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Toplantının ardından, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

"MASAYA HENÜZ BİR RAKAM GELMEDİ"

Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar şöyle konuştu; "Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız.

"500 DOLAR ÜZERİNDEN KONUŞMUYORUZ"

Asgari ücret geçim ücreti değil sonuçta. Biz biraz olsun rahatlatsın istiyoruz alım gücünü. 500 dolar üzerinden konuşmuyoruz. TL olarak konuşuyoruz. İki taraftan da hiç rakam gelmedi bugün masaya, bizden de. Görüşmeler devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz"

AĞAR'IN SÖZLERİ İDDİALARI DOĞRULADI

Ağar'ın açıklamasına damga vuran detay ise "500 dolar üzerinden konuşmuyoruz. TL olarak konuşuyoruz" sözleri oldu. Çünkü yeni asgari ücret için eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı "500 dolar seviyesi" kriter olarak belirlenecekti. Bilgin, alt sınır 500 dolar olacak şekilde çalışacaklarını belirtmişti. Ancak Ağar'ın sözleri kurun yükselmesiyle birlikte 500 dolar vaadinin rafa kalkacağı iddialarını da doğrulamış oldu.