HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 15. Olağan Genel Kurulu Başlıyor

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 15. Olağan Genel Kurulu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katılması bekleniyor.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açış konuşması ile başlayacak genel kurula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katılarak bir konuşma yapması bekleniyor. Kurula ayrıca, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı konuklar, delegeler ve çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.