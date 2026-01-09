Haberler

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Bilgin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bilgin, farklı kategorilerdeki dikkat çekici fotoğrafları değerlendirdi. Oylama süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgin, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Daniel Cardenas'ın "Vakur", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını oylayan Bilgin, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
