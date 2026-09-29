İletişim Başkanı Duran, Vedat Bilgin'in annesi için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in annesi için başsağlığı diledi.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"AK Parti Ankara Milletvekilimiz ve önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'in kıymetli annesinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA