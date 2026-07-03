Haberler

AK Parti Ankara Milletvekili Bilgin, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Bilgin, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Çubuk ilçesinde teşkilat mensupları, kadın el işleri atölyesi ve esnafla bir araya gelerek sorunları dinledi, yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bilgin, ilçedeki temasları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Kadın El İşleri Atölyesi'ni de ziyaret eden Bilgin, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Bilgin, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan ilçede devam eden yatırımlar hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak

Balkanlar üzerinden geliyor! İstanbul'da yarın hava tersine dönecek
Karadeniz'de 'rip' faciası: Önce baba, sonra oğlu can verdi

Karadeniz'de 'rip' faciası! Önce baba, sonra oğlu...

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonu kendisi için yaptığı yorum bomba
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı

Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında kendini yaktı