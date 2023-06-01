AKP Milletvekilleri Meclis'te kaydını yaptırdı

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ve Ankara Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de kaydını yaptırdı. Sarıbaş, görevlerini canla başla yapacaklarını söylerken, milletvekilleri banka hesabı, halkla ilişkiler, parmak izi, mazbata gibi işlemlerini yaptırdı.

AKP Aydın Milletvekili eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş ile Ankara Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de kaydını yaptırdı. Sarıbaş, "Allah nasip ederse, bize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" dedi.

TBMM'de yeni dönem milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Şeref Holü'nde kurulan masalarda milletvekilleri banka hesabı, halkla ilişkiler, parmak izi, mazbata gibi işlemlerini yaptırıyor.

AKP'den Aydın Milletvekili seçilen 2006 Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş da bugün Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Sarıbaş, "28'inci Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse, bize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" değerlendirmesini yaptı.

AKP'den Ankara Milletvekili olarak seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün Meclis'e gelerek kayıt işlemlerini tamamladı.