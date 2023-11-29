Asgari ücretin işverene maliyeti 25 bin lirayı aşacak! İşte masadaki son rakam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete 2024'te tek zam sinyali vermesinin ardından hesap değişti. Pazarlıkta çıtayı biraz daha yukarı çıkarması beklenen işçi temsilcisi Türk-İş'in masaya bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18 bin 239 lirayı getirmesi bekleniyor. Türk-İş'in önerisi kabul edilirse asgari ücrete yüzde 60 zam yapılmış olacak ve iş verene maliyeti 25 bin lirayı aşacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık Cuma günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını söylemesiyle hesap değişti. Bu gelişme üzerine TÜRK-İŞ'in bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18 bin 239 lirayı masaya getirmesi bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37.76

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadı sürecin başından beri çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirtiyor. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TEK ZAM SÖYLEMİ ÜZERİNE HESAP DEĞİŞTİ

Bu zamana kadar yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyona refah payının eklenmesi ve zammın yüzde 45-50 aralığına çekileceği konuşuluyordu. Ancak Bakan Işıkhan asgari ücrete tek zam sinyali vermesinin ardından hesap değişti.

BAKAN IŞIKHAN: İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK

Bakan Işıkhan hafta başında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, "2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." dedi.

YÜZDE 60'LIK ZAM GÜNDEMDE

Bu gelişme üzerine asgari ücrette bekar bir çalışanın yaşam maliyeti olan 18 bin 239 lira gündeme geldi. İşçi temsilcisi Türk-İş'in pazarlık masasına bu rakamı getirmesi bekleniyor. Eğer komisyon bu rakamı kabul ederse asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapılacak ve işverene maliyeti 25 bin 212 liraya çıkacak.