Vecihi Hürkuş Kimdir? Vecihi Hürkuş hayatı ve biyopgrafisi!
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Vecihi Hürkuş Kimdir? Vecihi Hürkuş hayatı ve biyopgrafisi!

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un kim odluğu merak ediliyor.Vecihi Hürkuş Kimdir?

Vecihi Hürkuş Kimdir? Vecihi Hürkuş hayatı ve biyopgrafisi!
16.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:07

Vecihi Hürkuş'un 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, günümüzde de merak ediliyor. Peki, Vecihi Hürkuş Kimdir? İşte, Vecihi Hürkuş hayatı ve biyopgrafisi!

VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR?

6 Ocak 1896 tarihinde doğan Vecihi Hürkuş,Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Yaralanınca İstanbul'a dönerek Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'nden pilot olarak mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot brövesi alarak 7. Tayyare Bölüğü'nde Ruslara karşı harekata katılan Hürkuş, savaşta bir Rus uçağı düşürdü. Uçak düşüren ilk Türk tayyarecidir ünvanına sahip Hürkuş,Rusların eline düştükten sonra İran üzerinden yüzerek kaçmayı başardı. 1918 yılında yurda döndükten sonra Yeşilköy 'deki 9. Bölük'teçalıştı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN TEK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması sırasında bir av uçağı tasarımının ortasında olan Vecihi Hürkuş, Kurtuluş Savaş'ında İnönü ve Sakarya Cephesi'nde keşif ve destek uçuşları ile bir Yunan uçağı düşürdü. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş, İzmir hava meydanına ilk giren ve işgal eden kişidir.

İLK TÜRK UÇAĞINI YAPTI

Tüm başarıları ve emeklerinden dolayı Vecihi Hürkuş, İstiklal Madalyası sahibi olurken üç kez takdirname verilen tek kişi oldu. Savaş sonrası İzmir'de tayyarecilik bilgisini öğrencileri ile paylaşan Hürkuş, bir gün Edirne'de kurtardığı bir yolcu uçağına "VECİHİ" ismi verilmesi üzerine uçak inşa etmek fikri aklına düştü.1923 yılında Yunanlılardan ele geçirilen motorlarla ilk uçağını yapan Hürkuş, bu aşamaya gelmek için İzmir Seydiköy Hava Mektebi'nde uçak yapımı projelerine başlamıştı.

İLK KADIN PİLOTU HÜRKUŞ EĞİTTİ

Uğraşları sonucunda 28 Ocak 1925 tarihinde "VECİHİ K-5" isimli uçağını havalandıran Hürkuş, askeri havacılıktan ayrılarak uçak tasarımı ve yapımı işine devam etti. Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Hürkuş, ilklerine bir yenisini ekleyerek 1932 yılında Vecihi Sivil Tayyare Mektebi adında ilk Türk sivil havacılık okulunu açtı. Mektebinde ilk Türk kadın pilotu Bedriye Gökmen hocalık da yapan Hürkuş, Gökmen'in de dahil olduğu 12 pilotu eğitti.

UÇAK MÜHENDİSİ RUHSATI VERİLMEDİ

Tüm çalışmaları ve başarılarının üstüne 1937 yılında Türk Hava Kurumu, Hürkuş'u mühendislik eğitimi için Almanya'daki mühendislik okuluna yolladı.2 yıl sonra mezun olarak vatanına gelen Hürkuş, 2 yılda uçak mühendisi olamayacağı gerekçesi ile uçak mühendisi ruhsatını alamadı.

İLK ÖZEL HAVAYOLU ŞİRKETİNİ KURDU

Tüm hayatını havacılık üzerine inşa eden Hürkuş, 58 yaşındayken ilk özel havayolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Ancak uçak kazaları, kaçırılmalar ve sabotaj sebepleri ile şirketin uçuşları yasaklandı.Türk havacılığı için devrim yapan bir isim olan Vecihi Hürkuş, 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi'nde vefat etti.

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