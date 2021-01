Vazelin yüze sürülür mü? Vazelin kaş ve kirpik uzatır mı? Vazelin kullanımına dair detaylar

Vazelin ilk olarak Amerikalı kimyager Robert Chesebrough tarafından keşfedildi. 1859 tarihinde Pennsylvania'da petrol kuyularını incelemek isteyen Robert, bu sırada vazelini keşfetmiştir.

VAZELİN NEDİR?

Petrolden elde edilen vazelin, Robert tarafından yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu keşfedildi. Böylece bu madde öncelikle petrolden arındırıldı. 1870 yılında ise vazelin Petrol Jeli olarak piyasada satışa sunuldu. Üretim devam ettiği sürece Vaseline markası ile vazelin üretimi de arttırıldı.

VAZELİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Vazelinin faydaları, özellikle de kozmetik alanında daha çoktur. Vazelinin hem renksiz hem de kokusuz olması da doğallık açısından faydalarını artırmaktadır. Vazelinin en bilinen yararları şu şekildedir;

Vazelin, cildin gün boyunca nemlenmesini sağlamaktadır. Özellikle deri yüzeyinde bulunan çatlakların giderilmesine yardımcı olur.

Cildin daha parlak görünmesini sağlar.

Nasır oluşumunu engeller.

Topuk ve dirsek çatlaklarının giderilmesini sağlar.

Özellikle de kış aylarında görülen el çatlaklarının yok edilmesini sağlar.

Güneş ışınlarına karşı koruma sağlar.

Tırnaklarda sararmaları önler ve tırnakların daha parlak görünmesini sağlar.

VAZELİN KAŞ VE KİRPİK UZATIR MI?

Vazelin, kaşlara sürüldüğünde dökülmeleri önler, seyrek kaşların gürleşmesine yardımcı olur. Her gece uyumadan önce kaşlarınıza kulak çubuğu ya da pamuk yardımıyla ufak bir miktar vazelin uygulayın. Aynı işlemi kirpiklerinize de yapabilirsiniz.

VAZELİNİ NASIL UYGULAMALIYIZ?

Vazelin kendine has yapısıyla oldukça özel kategoride bir krem olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca uygulanma şeklide diğer kremlerden farklılık gösterebiliyor. Öncelikle vazelini çok az uygulamak en doğrusu. En iyi uygulama yöntemi ise, vazelini parmaklar arasında ısıtıp uygulanmak istenen bölgeye yedirmek. Tabiri caizse bir mucize görevi gören bu krem hepimizin elinin altında olan oldukça etkili bir krem.

VAZELİN NE İŞE YARAR?

Vazelinin kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle cildin nemlendirilmesini sağlayan vazelin, cilt yüzeyindeki çatlakların giderilmesine de faydalıdır. Topuklarda, dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde var olan çatlakları gidermek için vazelin tercih edilir. Kış aylarının gelmesiyle beraber kuru çatlaklara karşı da vazelin kullanılır.

Bileklerde burkulma gibi rahatsızlıklar olduğunda vazelin ile yapılan masaj, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Deri iltihaplanmaları ve yaraların giderilmesi konusunda da vazelinin işlevi oldukça büyüktür.

Vazelin, eklemlerde ve kaslarda rahatlama sağlar. Özellikle sporcuların yaralanması halinde vazelin ile yapılan masajlar iyileştirici etkiye sahiptir. Romatizma ya da eklem ağrıları için de vazelin kullanımının olumlu etkileri vardır.

Vazelinin kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Bu alanlar;

Vazelin, en çok kozmetik alanında tercih edilir. Bir tür nemlendirici olarak kullanılan vazelin deride görülen çatlak ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.

Bilek ve boyun kısmına sürülen vazelin gün boyunca daha kalıcı bir parfüm elde edilmesine yardımcı olur.

Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olan vazelin, dudaklar için de iyi gelmektedir. Dudakların hem parlak görünmesini sağlayan vazelin hem de dudaklardaki çatlakların giderilmesine yardımcı olur.

Yaraların üzerine sürüldüğünde daha kısa sürede yaralarda iyileşme görülür.

Saç boyasının bulaştığı alın, yanak ve ense gibi alanları vazelin sayesinde temizleyebilirsiniz.

Deri giysileri vazelin ile silerek daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Daha uzun ve sağlıklı kirpikler için kirpiklere vazelin sürerek, canlandırma yapabilirsiniz.

Robert Chesebrough 1859'da Amerika'nın en köklü, varlıklı ve eğitimli ailelerinden birinin oğlu olarak kimya mühendisliği eğitimi aldı. Babasının mesleğini devam ettirmek yerine, petrol kuyularında kimyager olarak çalışmaya karar verdi. Bu nedenle Pennsylvania'ya doğru yola çıktı, amacı petrol kuyularına yatırım yapmaktı. Ancak oraya vardığında Chesebrough için bambaşka bir gelecek şekillenmeye başlamıştı bile. Sondaj kulesini incelerken "Rod Wax" olarak bilinen sondaj platformunun yataklara girişini sağlayarak daha geniş bir alan açılmasını sağlayan yapışkan maddeyi keşfetti. Bu parafine benzer madde iş pompalarını tıkayarak petrol işçilerinin çalışmalarını yavaşlatıyordu ama aynı zamanda onların vücutlarında oluşan yara, yanık ve kesiklere sürüldüğünde hem daha kısa sürede iyileşmelerini sağlıyor hem de havayla temaslarını engelleyip onları tedavi ediyordu. Bunun üzerine Chesebrough balsamdan bir miktar laboratuvarına götürüp üzerinde aylarca yaptığı testler sonucunda yüzde yüz doğal ve cildin mucizesini koruyan bir ürün keşfetti. Chesebrough o dönemin koşullarını düşünerek bu ürünü insanlara nasıl ulaştırabileceğini düşünmeye başladı ve at arabasına yüklediği ücretsiz Vaseline numunelerini bütün New York eyaletinde dağıttı. Sonraki 6 ay içinde on iki ayrı satış ekibini kurmuştu bile. Vaseline markasının doğuşu böylelikle başlamış oldu.