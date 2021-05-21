Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti "e-Tapu anket"e göre yüzde 80
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Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti "e-Tapu anket"e göre yüzde 80

Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti 'e-Tapu anket'e göre yüzde 80
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "e-Tapu anket" uygulaması sonuçlarının vatandaşların yüzde 80'inin kurumun verdiği hizmetlerden memnun olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "e-Tapu anket" uygulaması sonuçlarının vatandaşların yüzde 80'inin kurumun verdiği hizmetlerden memnun olduğunu gösterdiğini söyledi.

Genel Müdür Adlı, AA muhabirine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bütün çalışanlara verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin en köklü kurumlarının başında geldiğini belirten Adlı, kurumun kökeninin Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına, o dönemdeki ülke kayıtlarının tutulduğu birim olan Defterhane-i Hakani'ye dayandığını anımsattı.

Genel Müdürlüğün kuruluş yıl dönümünün ise özel mülkiyete geçiş tarihi olan 1847 olarak kabul edildiğini aktaran Adlı, Cumhuriyet döneminde de bugünkü yapısının temellerinin atıldığını anlattı.

Kurumun sırasıyla Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlandığına işaret eden Adlı, şimdi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Adlı, kurumda yaklaşık 20 bin personelin çalıştığını belirterek, "Yılda ortalama 10 milyondan fazla işlem yapıyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak birimlerimize işi düşen vatandaşımızın sayısı 30 milyona yaklaşıyor. Yani nüfusun üçte birinin sürekli tapu kadastro birimleri ile işleri oluyor." dedi.

"Ne kadar kaliteli hizmet verirsek vatandaşın devletine saygısı da o derecede artar"

Kurumu, "Devletin vatandaşa bakan yüzü" olarak tanımlayan Adlı, şöyle devam etti:

"Çünkü vatandaş, devletin saygınlığını bizim gibi böyle çok yoğun işi olan kurumlarda görüyor. Biz ne kadar kaliteli, candan hizmet verirsek vatandaşın devletine karşı olan saygısı da o derecede artar. Onun için elimizden geldiği kadar üst düzeyde teknoloji kullanarak çok hızlı, kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz."

Osmanlı Devleti'nde tutulan kayıtları dijital ortama aktardıklarına dikkati çeken Adlı, Osmanlı'dan sonra bağımsızlığını kazanan devletlere ilişkin kayıtları hala muhafaza ettiklerini, isteyen ülkelere kayıtları gönderdiklerini dile getirdi.

Adlı, kayıtları isteyen ülkeler arasında Bosna Hersek, Makedonya ve Filistin'in yer aldığını bildirdi.

Vatandaş memnuniyetini ölçmek için e-Devlet'te yer alan "e-Tapu anket" uygulamasına geçmeden önce de anket çalışması yaptıklarını vurgulayan Adlı, "e-Devlet uygulamaları başlayınca anketleri tamamen e-Devlet kapısı üzerinden yapıyoruz. Bilgiler, özel ekibimiz tarafından değerlendiriliyor. Son yıllara baktığımızda memnuniyet oranımız yüzde 80'in üzerinde. Böylesine bir tablo tabii bizi mutlu ediyor ama bunu yeterli görmüyoruz. Bu oranı daha da yukarı çekmek için birçok yeni teknoloji kullanıyoruz." bilgilerini verdi.

Kullandıkları teknolojilerden biri olan Web-Tapu uygulamasının özellikle Kovid-19 salgını döneminde çok tercih edildiğine değinen Adlı, tapuda sahteciliğin, dolandırıcılığın önüne geçmek için Yenimahalle, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde pilot uygulamasını başlattıkları Kimlik Doğrulama Sistemi'nin de çok yeni bir teknoloji olduğunu söyledi.

Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti 'e-Tapu anket'e göre yüzde 80
Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti 'e-Tapu anket'e göre yüzde 80
Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti 'e-Tapu anket'e göre yüzde 80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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