Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
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Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor

Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların şark köşesi yaptırma talepleri arttı.

Eskişehir'de yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların şark köşesi yaptırma talepleri arttı.

Eskişehir'de yaz aylarının gelmesiyle şark köşelerine ilgi arttı. Vatandaşlar özellikle bahçe ve balkonlarının uygun alanlarına yaptırdıkları şark köşelerinde akşamları oturmayı tercih ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle şark köşesi yapan işletmecilerde de yoğunluk yaşanıyor. Doğu kültürünü içinde barındıran şark köşe takımları görenleri de kendine hayran bırakıyor.

"Göçebe hayat yaşayan Türklerden gelmektedir"

Eskişehir'de şark köşesi takımları satan ve bu kültürün devam ettirilmesi gerektiğini belirten Hamdi Demirkapı, "Şark köşesi, göçebe hayat yaşayan Türklerden gelmektedir. Bunlar çoğunlukla köy odalarında, kahvehanede ve müzelerde kullanılmaktadır. Yerde kilim ya da halı deseni olurken, duvarlarda da kilim görmenizde mümkün " dedi.

"Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz"

Şark köşesi, Türk kültürünün bir parçası olduğunu ve kültürü yaşatmak adına etkinlikler yapılması gerektiğini belirten Demirkapı, sözlerine şöyle devam etti: "Eskişehir'de bulunan Odunpazarı evlerinde de bunlar kullanılıyor. Vatandaşlar özel sipariş söyleyip kendi evlerinde şark köşeleri kuruyorlar. Bizlerde yetiştirmeye çalışıyoruz. Türk kültüründe çok güzel el ile yapılan sanatlarımız var. Bizler olabildiğince bu meslek ile uğraşıp kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Bunun içerisi özel yapılmış kamıştan yapılıyor. Minderinin içerisine ise kamış koyuyoruz. Minderlere yünde koyulabilir." - ESKİŞEHİR

Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor
Vatandaşların şark köşelerine ilgisi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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