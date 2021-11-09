Vatandaşların baz istasyonu sevinci

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gökçealan köyünde, muhtarlığın girişimleri sonucu köye baz istasyonu kuruldu.

Türkeli ilçesine bağlı Gökçealan köyünün kangren haline gelen cep telefonu şebekelerinin köy sınırlarında çekmemesi sorunu, köye baz istasyonu kurulmasıyla çözülmüş oldu.

Gökçealan Köyü Muhtarı Adnan Erdoğan yaptığı açıklamada, bakanlık nezdinde yapılan girişimlerin sonuç verdiğini, köye kurulan baz istasyonunun köyde yaşayanlar ve gurbetteki Gökçealanlılar tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde açılış gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Muhtar Erdoğan, "Köyümüzün en büyük sorunlarından biriydi. Birçok ilgili kuruma başvuruda bulunmuştuk. Yıllarca uğraştık. Son olarak, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde ilçemizin yaralarını sarmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na da sorunumuzu bildirdiğimizde, ilk etapta geçici baz istasyonu aracının köyümüze kurulması talimatını vermişti. Sonrasında da bakanlığımız tarafından baz istasyonu kuruldu. Sorunumuzun çözülmesinden dolayı mutluyuz. Şuanda bir cep telefonu operatör şirketi köyümüzde hizmet veriyor. Diğer firmalar da yakın zamanda köyümüzde hizmet vermek istediklerini belirttiler. Baz istasyonun kurulması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - SİNOP